Harapan Jepang untuk Posisi Indonesia di DK PBB

Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii mengucapkan selamat atas terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).Sebagai perwakilan pemerintah Jepang di Jakarta, Dubes Ishii berharap posisi Indonesia saat ini di DK PBB bisa membawa pengaruh lebih baik untuk perdamaian dunia."Saya rasa, semua kesempatan terbuka dengan posisi Indonesia di DK PBB. Indonesia memiliki kekuatan untuk membangun perdamaian bersama negara-negara lain," kata Dubes Ishii ketika ditemui di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis 6 Juli 2018."Indonesia bisa lebih berperan lebih banyak untuk perdamaian dunia, seperti memediasi konflik dan juga masalah-masalah lain di Asia, seperti Rohingya," lanjut dia.Dubes Ishii juga berharap Indonesia bisa melanjutkan apa yang sudah dilakukan sebelum menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB, di mana Indonesia sangat aktif menjaga dan menyerukan perdamaian dunia."Saya yakin, Indonesia bisa lebih berperan dalam posisi Anggota Tidak Tetap DK PBB untuk periode 2019-2020," tukas dia.Pada 8 Juni 2018 lalu, Indonesia berhasil mengalahkan Maladewa dengan perolehan suara 144 banding 46 untuk menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB.Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi yang berada di Markas Besar DK PBB di New York, Amerika Serikat (AS) terlihat langsung bersorak gembira bersama delegasi RI yang lain.'A True Partner for World Peace' menjadi sebuah slogan dengan arti kuat bagi Indonesia yang mengajukan diri sebagai anggota tidak tetap DK PBB.Sejumlah agenda menjadi konsentrasi Indonesia dengan posisi baru di DK PBB ini, salah satunya adalah memperjuangkan kemerdekaan Palestina.(FJR)