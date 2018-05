Korban Tewas Badai Debu India Bertambah jadi 125 Orang

Jumlah korban tewas badai debu di India bertambah menjadi 125 jiwa. Diperkirakan jumlah korban akan terus bertambah menyusul cuaca buruk yang terjadi di India.Angin berkecepatan tinggi dan kilat menghancurkan banyak desa, merobohkan tembok dan menyebabkan puluhan orang terluka.Juru bicara kantor komisi bantuan Uttar Pradesh mengatakan jumlah korban tewas itu tertinggi dalam 20 tahun terakhir."Orang-orang harus waspada," kata komisi bantuan tersebut, dilansir dari laman BBC, Jumat 4 Mei 2018.Tambahan layanan panggilan darurat tetap tersedia dan akan segera didistribusikan menanggapi permintaan dari Perdana Menteri Narendra Modi yang mengerahkan seluruh pejabat.Charan Singh, peneliti dari departemen meteorologi mengungkapkan bahwa angin berkecepatan 132 kilometer per jam juga menerjang Agra."Badai terjadi akibat gesekan iklim timur dan barat di dataran utara yang terbilang lembab," jelas Singh.Sementara di ibu kota New Delhi, angin dilaporkan berada dalam kecepatan 59 kilometer per jam. Hingga saat ini belum ada laporan warga tewas maupun luka di ibu kota.(FJR)