Peran Krusial Bocah 14 Tahun Bantu Penyelamatan di Gua Thailand

: Misi penyelamatan tim sepakbola Wild Boars di gua Thailand menyita perhatian dunia. Banyak cerita muncul mengenai operasi yang dramatis dan berani ini.Salah satu ceritanya tentang salah satu anggota 'Wild Boars', Adul Sam-on, remaja laki-laki berusia 14 tahun yang memainkan peran penting dalam misi ini, berkat kemahirannya dalam berbahasa Inggris.Saat mereka ditemukan oleh penyelam Inggris, Adul merupakan satu-satunya orang dalam tim yang mampu berbahasa Inggris. Dia memberitahu penyelam Inggris apa yang mereka butuhkan, dan memberikan informasi tentang berapa lama mereka sudah berada di gua itu.Informasi yang diberikan Adul sangat membantu dalam merencanakan misi penyelamatan. Yang lebih mengesankan, Adul bisa berbicara lima bahasa yaitu bahasa Inggris, bahasa Thailand, bahasa Myanmar, bahasa mandarin, dan bahasa Wa, bahasa yang dipakai di dekat perbatasan Tiongkok dan Myanmar.Adul diketahui lahir di wilayah Wa, Myanmar, sebuah wilayah yang tidak dikenal negara lain bahkan Myanmar itu sendiri. Itu sebabnya sebagian besar anak-anaknya tidak memiliki kewarganegaraan dan bahkan tanpa pendidikan serta kesempatan untuk bekerja.Pada kenyataannya, wilayah ini cukup terkenal untuk perdagangan narkoba dan perang gerilya.Saat Adul berusia 8 tahun, orangtua Adul mengirimnya ke gereja baptis Thailand dan meminta pastor dan istrinya untuk menjaga Adul. Didorong oleh keinginannya untuk sukses,-fakta bahwa dia adalah anak tanpa kewarganegaraan-, Adul adalah anak yang berprestasi dan sangat sopan."Hal pertama yang muncul dalam pikiran saya ketika berbicara tentang Adul adalah sikapnya yang baik. Dia memberikan sikap 'wai' kepada setiap guru yang dia temui, setiap waktu," ujar gurunya di sekolah Ban Pa kepada wartawan, dilansir dari Worldofbuzz, Jumat 13 Juli 2018.Kemahiran Adul dalam berbahasa Inggris sangat membantu dalam operasi ini dan sekolah-sekolah dimana anggota tim 'Wild Boars' bersekolah memutuskan untuk menjadikan moral dari cerita ini sebagai dorongan kepada murid-murid lain untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka.Spanduk bertuliskan, "You never know when you will need your English (Kamu tidak tahu kapan kamu akan membutuhkan bahasa Inggris)" terlihat di setidaknya enam sekolah. (Khalisa Firsada)(FJR)