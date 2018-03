Indonesia Berkomitmen Promosikan Pelucutan Senjata Nuklir

Indonesia terus mempromosikan pelucutan senjata nuklir. Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia A.M Fachir menuturkan bahwa Indonesia sangat berkomitmen tak hanya sebagai pihak anggota Perjanjian Perkembangan Senjata Nuklir, namun juga mempromosikan pengembangan perjanjiannya."Dari perjanjian non proliferasi, ada tiga aspek yang harus dilaksanakan, pertama pelucutan senjata nuklir, kemudian pelarangan pengembangan nuklir dan terakhir, penggunaan energi nuklir untuk perdamaian," kata Fachir dalam pembukaan ‘Regional Consultations and Dialogue on Non-Proliferation Treaty of Nuclear Weapons (NPT): Towards the 2018 NPT Preparatory Committee’, di Gran Melia Hotel, Jakarta, Rabu 21 Maret 2018.Fachir menuturkan forum dialog ini sudah beberapa kali dilaksanakan, tujuannya untuk pelaksanaan dari perjanjian tersebut. Nantinya, rekomendasi dari semua kawasan akan dibawa pada konferensi 2020 mendatang.Forum dialog dilakukan tiga kali dalam kurun waktu lima tahun. Untuk dialog kali ini sudah dilakukan yang ketiga kalinya dan Indonesia kembali menjadi tuan rumah bersama dengan Polandia.Dialog terus dilakukan sebab belum tercapainya tujuan dari treaty tersebut. "Pelucutan senjata belum pernah terjadi, karenanya negara yang tidak punya senjata nuklir saling menjaga," tukasnya.Menurut dia, rekomendasi tersebut akan menjadi bekal untuk para delegasi dari kawasan dalam pertemuan besar April mendatang.(FJR)