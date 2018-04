Ilmuwan Palestina Ditembak Mati di Kuala Lumpur

Seorang cendekiawan Palestina ditembak mati dua orang tak dikenal di Kuala Lumpur, Malaysia. Korban ditembak saat menuju masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh, Sabtu 21 April 2018.Fadi al-Batsh, pria 35 tahun yang merupakan anggota kelompok Hamas, tewas seketika ditembak dua penyerang.Ayah korban mengatakan kepada kantor berita Al Jazeera bahwa agensi intelijen Israel, Mossad, berada di balik pembunuhan anaknya. Ia mendesak pemerintah Malaysia segera mengusut kasus ini.Kantor berita Bernama melaporkan, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan kedua tersangka diyakini sebagai orang Eropa yang terkait agensi intelijen asing.Menurut Kepala Kepolisian Malaysia Datuk Seri Mansor Lazim, kedua penyerang menunggu al-Batsh di depan sebuah rumah di distrik Setapak selama hampir 20 menit. Mereka kemudian melepaskan sedikitnya 10 peluru, empat yang langsung menewaskan al-Batsh.Kepolisian Malaysia menyebut al-Batsh ditembak di bagian "tubuh dan kepala." Saat ini Negeri Jiran tengah menyelidiki semua kemungkinan motif penembakan, termasuk terorisme.Hazem Qassem, juru bicara Hamas, mengonfirmasi kepada Al Jazeera bahwa al-Batsh adalah anggota kelompok mereka. "Al-Batsh adalah cendekiawan muda Palestina dari Jabalia di Jalur Gaza," ungkap pernyataan resmi Hamas di Twitter.Al-Batsh juga dikenal sebagai seorang ilmuwan ternama yang berkontribusi terhadap sektor energi.=======Hazem Qassem, spokesperson for Hamas, the governing party in the Gaza Strip, confirmed to Al Jazeera that al-Batsh was a member of the movement.In a statement on Twitter, Hamas described al-Batsh as a "young Palestinian scholar" from Jabalia in the Gaza Strip. It called al-Batsh a "martyr" and said he was a "distinguished scientist who has widely contributed to the energy sector".(WIL)