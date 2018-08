Kepada Menlu AS, Jokowi Banggakan Demokrasi Indonesia

Presiden Joko Widodo menerima Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo di Istana Merdeka. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi membanggakan demokrasi Indonesia di hadapan menlu negara adidaya itu."Sekretaris Pompeo, Indonesia adalah negara terbesar di kawasan Asia Tenggara dan sebagai negara Muslim paling besar di dunia. Kita juga bangga bahwa demokrasi juga berkembang pesat di Indonesia," kata dia di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 5 Agustus 2018.Jokowi menambahkan tantangan yang dihadapi semua bangsa saat ini adalah berdemokrasi. Namun, imbuh Jokowi, seluruh negara di dunia saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan."Tantangan yang dihadapi semua bangsa saat ini adalah bahwa bagaimana memelihara keberagaman satu sama lain dan saling menghormati. Keberagaman dan toleransi terus saya kembangkan selama ini," tukasnya.Sementara itu, Menlu Pompeo mengatakan dia telah mendengar mengenai Indonesia. Dia menceritakan bahwa Wakil Presiden AS Mike Pence mengatakan sangat menikmati kunjungan kenegaraannya ke Indonesia."Saya hanya ingin mengatakan kemitraan strategis Indonesia dan Amerika Serikat sangat hebat. Kami memakai nilai demokrasi di sini," serunya.Keduanya bertemu untuk membahas berbagai isu bilateral, regional dan dunia. Sayangnya pertemuan keduanya tertutup.Kemarin, pada 4 Agustus 2018, Menlu Pompeo menemui Menlu RI Retno Marsudi. Dalam pertemuan tersebut, kedua menlu membahas bilateral perdagangan dan investasi.Menlu Retno juga menekankan pentingnya AS menjaga stabilitas di Semenanjung Korea dan pentingnya perdamaian di Palestina.(WIL)