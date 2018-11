Korsel-Korut Bangun Jalanan Penghubung Melintasi Perbatasan

Korea Utara (Korut) dan Korea Selatan (Korsel) telah menghubungkan sebuah jalan melintasi perbatasan. Kerja sama ini pertama kalinya dilakukan dalam 14 tahun terakhir untuk mengakhiri permusuhan dua negara.Jalan tanah tersebut seluruhnya berada dalam Zona Demiliterisasi (DMZ) yang membagi semenanjung tersebut. Jalanan ini akan digunakan untuk operasi bersama tahun depan dalam rangka memulihkan hubungan kedua negara.Pembangunan jalur 12 meter di Cheorwon ini merupakan salah satu langkah yang disepakati dua pemimpin negara pada pertemuan september lalu di Pyongyang. Presiden Korsel Moon Jae-in dan pemimpin Korut Kim Jong-un juga berjanji akan menghapus pos-pos pemeriksaan dari desa Panmunjom."Secara historis penting bagi Korea Utara dan Selatan untuk membuka bagian baru dan bersama-sama terlibat dalam operasi memulihkan sisa-sisa perang," kata Kementerian Pertahanan Korsel, dilansir dari laman AFP, Kamis 22 November 2018.Kemhan Korsel membagikan foto-foto yang menunjukkan tentara kedua Korea berjalan bersama. "Rekan-rekan mereka menonton satu sama lain," imbuh kementerian itu.Hubungan kedua Korea semakin membaik usai pertemuan kedua pemimpin pertama kalinya di Desa Panmunjom pada April lalu. Usai pertemuan tersebut, Kim bertemu juga untuk pertama kalinya dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Singapura pada Juni lalu.Seoul dan Washington sama-sama melakukan pendekatan ke Pyongyang dengan tujuan berbeda. Korsel mendambakan perdamaian dengan Korut usai perang saudara pada 1950 hingga 1953, sedangkan AS menantikan denuklirisasi penuh dari negara terisolasi tersebut.Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menekankan Washington ingin memastikan bahwa perdamaian di semenanjung dan denuklirisasi Korea Utara tidak tertinggal di belakang peningkatan jumlah hubungan antar kedua Korea.(WAH)