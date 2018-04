7 Tewas dalam Protes Melawan Putusan Pengadilan di India

Setidaknya tujuh orang tewas, Senin 2 April, pedemo yang dipimpin oleh kelompok Dalit India membakar pos polisi dan memblokir rel kereta api.Protes dipicu putusan Mahkamah Agung yang melarang penangkapan segera orang-orang yang dituduh melakukan diskriminasi terhadap mereka.Empat orang tewas di negara bagian pusat Madhya Pradesh, di mana polisi juga memberlakukan jam malam. Tiga lainnya tewas di negara-negara lain, kata media lokal."Pemerintah mengajukan petisi peninjauan ke Mahkamah Agung, Senin. Mereka minta untuk mengubah putusan 20 Maret yang memicu protes," kata Menteri Dalam Negeri Rajnath Singh dalam sebuah wawancara televisi.Dalit berada di bawah hirarki kasta kuno India dan bersama dengan suku terjadwal -- masyarakat adat yang sering terisolasi atau dirugikan -- terbentuk pada sekitar seperempat penduduk. Para pengunjuk rasa membawa spanduk yang menuntut penutupan nasional, mengatakan bahwa keputusan itu menepiskan hukum.Televisi menunjukkan polisi memukuli pengunjuk rasa dan orang yang tidak dikenal meletuskan tembakan. Para demonstran di negara bagian utara Haryana juga merusak pos polisi, membakarnya, dan menyerang toko-toko.Kekerasan dilaporkan dari negara-negara lain seperti Rajasthan, Uttar Pradesh, Jharkhand, dan Bihar, sementara ujian sekolah telah ditunda dan layanan internet sudah diputus karena bentrokan di Punjab.Organisasi-organisasi Dalit menyerukan protes setelah Mahkamah Agung memutuskan bulan lalu bahwa penangkapan di bawah undang-undang yang dimaksudkan untuk mempercepat tindakan atas pengaduan kekerasan terhadap para Dalit membutuhkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat. Seraya melarang penangkapan segera terhadap mereka yang dituduh dalam pengaduan tersebut."Keluar dalam jumlah besar, blokir jalan jika perlu, tapi jangan sentuh properti publik," Jignesh Mevani, seorang anggota parlemen Dalit independen dari negara bagian barat Gujarat, mengatakan kepada saluran berita India Today, seperti dikutip Channel News Asia, Selasa 3 April 2018.Meskipun dia mendukung protes, Mevani mengatakan, dia menentang setiap kerusakan pada properti publik.Mayawati Das, mantan menteri utama Uttar Pradesh dan seorang politisi Dalit terkemuka, juga mendukung protes, sementara mengutuk kekerasan.Toko-toko ditutup ketika para pemrotes memblokir jalan-jalan utama di banyak daerah, termasuk ibukota, New Delhi, dan kota industri Ahmedabad di negara bagian Modi, Gujarat, koran Times of India melaporkan.Pada akhir 2016, sekitar 90 persen dari sekitar 145.000 kasus yang melibatkan Dalit masih menunggu persidangan, data pemerintah tahun lalu menunjukkan.Menurut data pemerintah, investigasi menunjukkan bahwa kurang dari sepersepuluh kasus yang dibawa oleh Dalit pada tahun 2016 terbukti salah.Umat ??Hindu, yang jumlahnya sekitar empat per lima dari populasi India sebesar 1,3 miliar, secara tradisional dikelompokkan menjadi ribuan kasta, yang keanggotaannya ditentukan oleh kelahiran.Dalit secara historis menghadapi berbagai bentuk diskriminasi termasuk segregasi dan boikot sosial, selain kekerasan.Mereka sudah dihalangi dari kontak fisik atau sosial, dan dalam beberapa kasus, bahkan bayangan mereka menyentuh orang-orang yang berasal dari kasta lebih tinggi dalam hirarki.Sistem kasta Hindu yang kaku juga memaksa beberapa kasta Dalit menjadi pekerjaan yang dianggap tidak bersih oleh apa kasta lebih tinggi. Pekerjaan ini seperti membersihkan kotoran manusia dan menguburkan orang mati dan hewan.(FJR)