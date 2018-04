Korut tak Tuntut Pasukan AS Pergi dari Semenanjung Korea

Presiden Korea Selatan (Korsel) Moon Jae-in mengatakan Korea Utara (Korut) menawarkan denuklirisasi tanpa menuntut penarikan pasukan Amerika Serikat (AS) dari Semenanjung Korea."Korea Utara mengekspresikan wasiat untuk denuklirisasi. Namun, mereka belum memasukkan persyaratan apapun yang tidak dapat diterima AS, misalnya penarikan pasukan Amerika dari Korea Selatan," kata Moon, seperti dilansir dari laman The Independent, Jumat 20 April 2018.Menurut Moon, yang akan dibicarakan oleh pemimpin Korut Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump hanyalah berakhirnya perseteruan dengan Pyongyang, yang kemudian diikuti dengan jaminan keamanan.Korut sebenarnya sudah lama mengecam kehadiran pasukan AS dan latihan reguler yang dilakukan bersama Korsel. Menurut Korut hal tersebut hanya sebagai provokasi untuk menekan mereka.Namun dengan adanya sikap lunak dari kedua negara, Moon yakin komitmen denuklirisasi akan berjalan lancar hingga AS-Korut bertemu.Meski demikian, Trump mengatakan, bahwa dia bersedia untuk menepis pembicaraan yang sudah direncanakan dengan Kim Jong-un jika dia tidak dapat menjamin keberhasilan seluruh dunia.Trump juga katakan dia bersedia melupakan diskusi dengan Korut bila negosiasi tersebut gagal memenuhi harapannya.(JMS)