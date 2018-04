Dubes RI Blusukan Temui TKI di Korsel

Duta Besar RI untuk Korea Selatan (Korsel) Umar Hadi blusukan ke sektor perikanan di Incheon untuk mengunjungi para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di sana.Bertemu dengan beberapa pekerja, Dubes Umar mendengarkan cerita suka duka mereka selama bekerja di sektor tersebut."Saya senang bisa bekerja di Korea karena pengasilannya cukup besar dan bahkan jauh dari pendapatan saya waktu dulu bekerja di Indonesia," kata seorang TKI bernama Pitoyo asal Pati, Jawa Tengah.Lain dengan Suyatno asal Ciamis, ia tak memungkiri bahwa bekerja di sektor ini memang penuh resiko, apalagi jika musim dingin tiba, serta diperlukan kewaspadaan yang tinggi agar bisa bekerja maksimal.Kedua WNI juga menyampaikan bahwa masih terdapat permasalahan yang dialami oleh rekan-rekannya yang dikirim dalam kerangka kerja sama antar pemerintah, yaitu terkait uang pensiun dan pesangon, yang seringkali tidak sesuai dengan gaji bulanan mereka.Terkait hal ini, Dubes Umar meminta keduanya untuk segera menghubungi KBRI Seoul. Ia juga berpesan agar semua TKI selalu menjaga keselamatan jika bekerja."KBRI bukan menara gading. Kami hadir untuk melayani dan melindungi WNI termasuk PMI sektor perikanan. Kalau ada masalah apapun termasuk masalah gaji dan hak-hak lain silahkan sampaikan ke KBRI dan akan segera ditindaklanjuti," tegas Dubes Umar, seperti keterangan tertulis dari KBRI Seoul kepadaSenin 2 April 2018.Saat ini terdapat dua kategori Pekerja Migran Indonesia sektor Perikanan di Korea Selatan, yaitu PMI program Government to Government (G to G) yang dikirim oleh BNP2TKI (PMI Perikanan dengan visa E-9-4) dan Anak Buah Kapal (ABK) yang dikirim oleh Jasa Pengerah PMI Swasta (P to P) dengan visa E-10-2.PMI G to G sektor perikanan dipekerjakan di budidaya perikanan, industri pengolahan ikan atau tambak atau pada kapal penangkap ikan dengan berat di bawah 20 ton yang beroperasi di perairan Korsel. Sedangkan ABK perikanan umumnya dipekerjakan di kapal dengan berat di atas 20 ton dengan wilayah operasi hingga di luar perairan Korea.Menurut data KBRI Seoul, jumlah PMI Perikanan yang dikirim dengan skema G to G adalah 4.454 orang sedangkan jumlah Anak Buah Kapal/ABK perikanan yang dikirim secara P to P berjumlah 4.566 orang. Sedangkan total PMI G to G adalah 29.411 orang.(WIL)