Kim Jong-un Tinjau Sejumlah Pabrik di Perbatasan Tiongkok

Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un meninjau sejumlah pabrik yang terletak di dekat perbatasan Tiongkok. Ia mengunjungi lokasi konstruksi, dan kamp liburan di perbatasan Hamgyong-bukto."Buruh dan teknisi harus bekerja sama secara kreatif untuk memperluas produktivitas dan mewujudkan modernisasi produk mesin," kata Kim, dikutip dari KCNA, Rabu 18 Juli 2018."Tidak masuk akal jika proyek seperti ini masih belum selesai setelah 17 tahun," ujar Kim lagi.Usai pertemuannya dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan juga Presiden Tiongkok Xi Jinping, Kim seakan ingin menunjukkan bahwa ia juga menaruh perhatian kepada ekonomi negara. Hal ini dikatakan So Byunghoon, seorang anggota parlemen Korsel."Ia mungkin ingin menunjukkan rakyatnya, selain dia berfokus pada negosiasi dengan AS, ia juga berfokus pada pembangunan ekonomi," ujar So.Kunjungan Kim ini dilaksanakan beberapa hari setelah Wakil Direktur Departemen Perdagangan Provinsi Liaoning Tiongkok, Wang Enbin, mengatakan ia ingin Tiongkok dan Korut terus bekerja sama di bidang ekonomi."Diperlukan persiapan secara internal agar kerja sama dapat ditingkatkan setelah sanksi PBB dicabut dari Korut," kata Wang.Ditambahkan, sanksi yang dikenakan terhadap Korut memiliki efek rugi terhadap ekonomi Liaoning. Setelah menjadi pusat industri Tiongkok, provinsi ini memang menunjukkan kemakmurannya terus-menerus.Serangkaian proyek dikerjakan Tiongkok dan Korut seperti di bidang pertambangan, pariwisata dan perdagangan.(FJR)