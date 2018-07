Ledakan Dekat Kedubes AS di Tiongkok, Seorang Terluka

Ledakan terdengar di dekat kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Tiongkok. Polisi mengatakan ledakan tersebut berasal dari petasan.Namun, pihak kedutaan menuturkan yang meledak adalah bom."Ada ledakan sekitar pukul 1 siang hari ini di ruang publik, sebelah tenggara kompleks kedutaan," ucap juru bicara kedubes AS di Beijing, dilansir dari laman Straits Times, Kamis 26 Juli 2018."Menurut petugas keamanan regional kedutaan, ada satu orang yang meledakkan bom. Selain pelaku, tidak ada korban," imbuhnya.Polisi Beijing mengatakan perangkat berupa petasan tersebut dibawa seorang pria asal Mongolia. Pria 26 tahun itu mengalami luka di lengannya."Tak ada korban luka lain selain dia," ucap polisi.Saksi mata mengatakan tujuh hingga delapan kendaraan polisi diparkir dekat kedutaan yang terletak di distrik Chaoyang, Beijing.Sementara itu, lokasi ledakan tampaknya dekat tempat warga Tiongkok berbaris memasuki kedutaan AS untuk wawancara visa.Daerah tempat insiden terjadi merupakan rumah bagi beberapa kedutaan besar, termasuk AS, India, Korea Selatan dan Israel. Staf kedutaan lain di dekat kompleks tersebut mengatakan mereka tidak mengetahui adanya insiden ledakan tersebut dan bekerja seperti biasa.(FJR)