Taliban Mulai Operasi Tahunan, Fokus Hancurkan Pasukan AS

Kelompok militan Taliban di Afghanistan mendeklarasikan awal dari operasi penyerangan tahunan mereka, Rabu 25 April 2018, yang kemungkinan merupakan bentuk penolakan terhadap tawaran dialog damai dari pemerintah.Menurut keterangan Taliban, seperti dikutip AFP, Operasi Al Khandaq tahun ini akan difokuskan kepada pasukan Amerika Serikat dan "para agen intelijen" serta "pendukung internal mereka."Operasi musim semi tahun ini disebut Taliban sebagiannya merupakan respons atas strategi Presiden AS Donald Trump di Afghanistan. Agustus lalu, Trump memberikan kelonggaran kepada pasukan AS di Afghanistan untuk lebih mudah memburu Taliban."Al Khandaq akan fokus untuk menghancurkan, membunuh dan menangkap penjajah Amerika dan para pendukungnya," ungkap Taliban.Taliban menegaskan kehadiran sejumlah instalasi militer AS di Afghanistan merupakan aksi "sabotase terhadap kemungkinan adanya perdamaian." Kehadiran AS juga dinilai sebagai faktor utama yang membuat perang di Afghanistan terus berlangsung tanpa akhir.Sebagai grup militan terbesar di Afghanistan, Taliban berada di bawah tekanan untuk menerima tawaran dialog damai dari Presiden Ashraf Ghani pada Februari lalu. Namun dalam pernyataan terbaru, Taliban tidak menyinggung mengenai tawaran tersebut.Sejumlah pakar dunia Barat dan Afghanistan menilai pengumuman terbaru Taliban adalah penolakan terhadap tawaran dialog damai dari pemerintah."Musim semi dan panas tahun ini akan begitu panas dan menyibukkan," kata seorang diplomat asing di Kabul kepada AFP.Analis politik Afghanistan, Ahmad Saeedi, menduga Taliban kesal karena AS telah menolak permohonan grup tersebut untuk berdialog langsung dengan Negeri Paman Sam tanpa campur tangan pemerintah Afghanistan. Penolakan itu kemungkinan membuat Taliban "tidak memiliki opsi lain selain bertempur."Sementara juru bicara Menteri Pertahanan Afghanistan Radmanish menilai pengumuman Taliban hanya sebagai "propaganda."(WIL)