Thailand Tawarkan Diri Jadi Tempat Pertemuan Trump-Kim

Thailand menawarkan diri menjadi tuan rumah rencana pertemuan bersejarah antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Penawaran disampaikan Thailand di tengah berputarnya spekulasi mengenai tempat pertemuan kedua tokoh tersebut."Thailand siap memfasilitasi dan menjadi tuan rumah pembicaraan," ujar Menteri Luar Negeri Don Pramudwinai kepada awak media, seperti dilansir AFP, Selasa 24 April 2018.Ia menegaskan Thailand belum pernah dihubungi pihak manapun mengenai rencana pertemuan Trump dengan Kim.Kedutaan Besar Amerika Serikat di Thailand menolak mengomentari tawaran tersebut.Kim dijadwalkan bertemu Presiden Korea Selatan Moon Jae-in pada Jumat 27 April, sebuah pertemuan yang diyakini akan memuluskan jalan menuju dialog puncak Korut dengan AS.Baca: Kim Jong-un Bicara soal Rencana Pertemuan dengan Trump Sebelumnya, Trump mengatakan lima lokasi sedang dipertimbangkan untuk pertemuan yang "mungkin digelar pada awal Juni." Ia berharap dialog dapat berujung pada perjanjian denuklirisasi dengan Korut.Karena kelima lokasi itu tidak disebutkan secara spesifik, sejumlah pengamat berspekulasi liar, mulai dari Mongolia hingga ke Skandinavia dan Singapura.Thailand adalah sekutu lama AS yang juga memiliki hubungan diplomatik dengan Korut.Pemimpin nomor dua di junta Thailand Prawit Wongsuwon saat ini berada di AS. Ia telah bertemu Menteri Pertahanan AS James Mattis dan petinggi Departemen Keamanan Nasional.Akhir pekan lalu, Pyongyang mengumumkan pembekuan uji coba nuklir dan misil. Trump mengapresiasi langkah tersebut.(WIL)