Kedubes AS akan Temui Warganya yang Sakit Langka di Jakarta

Keadaan yang dialami George Pritting, warga negara Amerika Serikat (AS) yang menderita penyakit langka dan terlantar di Indonesia sudah diketahui Kedutaan AS di Jakarta. Pejabat konsuler Kedutaan AS mengatakan akan ada perwakilan mereka yang menemui dia besok, Rabu 5 September 2018."Besok, perwakilan kami akan mengunjungi dia dan kami berharap dapat memberikan pendampingan kepadanya untuk kembali ke AS," kata pejabat konsuler Kedutaan AS di Indonesia, kepadaSelasa 4 September 2018.Pejabat yang enggan disebutkan namanya itu mengatakan dia akan mendapatkan pendampingan medis saat dievakuasi nanti. Pasalnya, dengan penyakit Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) yang dideritanya, pria asal Tennessee ini tidak dapat dipulangkan melalui prosedur biasa.Pejabat konsuler tersebut mengatakan pihaknya di Jakarta akan bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk kepulangan George. Mereka akan memastikan dia mendapatkan pendampingan medis yang tepat, berupa perawatan dan dokter selama perjalanan kepulangannya."Kami akan memastikan dia mendapat perawatan medis di sana dari pemerintah kami. Jadi kami akan mengerjakan detilnya," kata pejabat tersebut.Dia berharap George menerima perwakilan mereka yang akan mengunjunginya besok dan mau untuk dipulangkan. "Saya tidak dapat mengatakan kapan persisnya (kepulangannya), tetapi mudah-mudahan segera," imbuh dia.Jika proses pemulangan sudah dilakukan, pemerintah AS juga memiliki program perawatan kesehatan medis untuk mereka yang kurang mampu. Program tersebut ditujukan khusus untuk warga AS yang membutuhkan perawatan medis namun tidak memiliki biaya."Kami berharap kami dapat membuat rencana untuk pemerintah US merawat dia," tukas pejabat tersebut.George sudah berada di Indonesia selama kurang lebih enam tahun dan mulai menderita gejala Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) sejak lima tahun lalu.Dia mengatakan pihak kedutaan AS di Jakarta tidak membantunya sama sekali. George mengaku pihak kedutaan malah menahan paspornya sebagai jaminan karena pria tersebut meminjam uang dari mereka."Paspor saya ditahan untuk meminjam uang membayar pengobatan. Semua uang habis, sudah sejak dua tahun lalu," tukasnya.Meski demikian, kata George, pihak kedutaan bersikap seolah-olah mereka peduli padanya. Pasalnya, banyak orang yang menanyakan keadaannya dan pertolongan yang dapat diberikan padanya ke kedutaan."Pihak kedutaan selalu memiliki alasan untuk saya kembali ke US. Mereka lama. Mereka seperti menunggu saya untuk mati," serunya.ALS merupakan penyakit mematikan yang menyerang saraf dan hingga kini, belum ada obatnya. Tokoh terkenal dunia, Stephen Hawking menderita penyakit ini.(FJR)