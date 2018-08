Indonesia Ingin AS Berkontribusi untuk Perdamaian di Palestina

Kemerdekaan Palestina selalu ada di jantung politik luar negeri Indonesia. Hal ini dibahas dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo."Presiden menyampaikan agar Amerika Serikat memberi peran kontributif kepada proses perdamaian dan presiden mengatakan solusi ini dinilai paling valuable," ucap Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu 5 Agustus 2018.Selain itu, Jokowi juga membahas mengenai perdamaian di Semenanjung Korea. Dia menuturkan bahwa Indonesia ingin melihat stabilitas dan denuklirisasi di Semenanjung Korea."Oleh karena itu Indonesia terus mendukung stabilitas di Semenanjung Korea," tutur Retno.Pompeo menuturkan dia juga ingin melihat stabilitas dan denuklirisasi di sana. Dia menambahkan bahwa pada kunjungannya ke sana, terlihat sudah ada kemajuan usai pertemuan Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un.Baca: Jokowi Ingin Kemitraan Strategis RI-AS Bermanfaat Bagi Dunia Presiden Jokowi, kata Retno, juga membahas mengenai Asian Games 2018. Dia menyampaikan ingin menggunakan Asian Games untuk merekatkan persahabatan antara masyarakat kedua negara."Yang penting dalam membahas perdamaian, yang perlu dijaga itu trust building harus dibangun terus. Indonesia ingin memberikn kontribusi terutama people to people antara masyarakat," tukas Retno.Pompeo berkunjung ke Indonesia selama dua hari. Di hari pertama, dia bertemu dengan Menlu Retno di Gedung Pancasila Kemenlu. Usai bertemu dengan Presiden Jokowi, Pompeo dijadwalkan melakukan perjalanan ke Jepang.(WIL)