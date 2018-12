Pesawat Militer Jatuh, Enam Marinir AS Hilang

Sebanyak enam marinir Amerika Serikat (AS) hilang usai dua pesawat militer jatuh di lepas pantai Jepang. Insiden terjadi saat operasi pengisian bahan bakar."Dua pesawat terlibat dalam kecelakaan sekitar 200 mil di lepas pantai Jepang sekitar pukul 02.00," demikian pernyataan Marinir AS di Jepang, dikutip dari laman AFP, Kamis 6 Desember 2018.Seorang pejabat pertahanan AS mengatakan kecelakaan terjadi usai pesawat lepas landas dari Stasiun Udara Korps Marinir Iwakuni. Juru bicara Pasukan Bela Diri Jepang mengatakan salah satu penerbang telah diselamatkan, namun nasib yang lain masih belum diketahui."Operasi pencarian dan penyelamatan akan terus berlanjut untuk keenam sisanya. Sementara seorang yang telah ditemukan sedang diperiksa dokter," sebut mereka.Pesawat C-130 diperkirakan membawa lima prajurit, sedangkan jet F-18 membawa dua orang. Jepang juga membantu proses pencarian awak pesawat tersebut.Negeri Sakura telah mengerahkan empat pesawat dan tiga kapal untuk pencarian ini. "Kami berterima kasih atas upaya Pasukan Bela Diri Maritim Jepang karena segera membantu dalam operasi pencarian dan penyelamatan," kata Marinir AS.Pesawat lepas landas dari Stasiun Udara Korps Marinir Iwakuni di Jepang saat melakukan latihan rutin. Insiden kecelakaan tersebut saat ini sedang diselidiki.Militer AS memiliki sekitar 50 ribu tentara yang ditempatkan di Jepang. Kecelakaan pesawat bukan sekali terjadi, pada November lalu, sebuah jet tempur Angkatan Laut AS juga menabrak laut lepas di pulau Okinawa. Beruntung para awak dapat diselamatkan.(WIL)