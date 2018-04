Indonesia Ingin Menjadi Pusat Studi Islam Terbesar di Dunia

Sebanyak tujuh akademisi Islam Indonesia diberi kesempatan untuk melakukan studi banding di Amerika Serikat (AS). Mereka belajar mengenai sistem pengajaran dan pendidikan internasional.Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Joseph Donovan mengatakan studi banding tersebut adalah kerja sama antara Kedutaan Besar AS di Indonesia dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI."Kerja sama ini sudah kita bangun dalam rencana Kementerian Agama Indonesia mendirikan Indonesia Islamic International (IIIU)," kata Donovan saat ditemui di kediamannya, Jakarta, Selasa 17 April 2018.Donovan mengatakan tujuan pembangunan IIIU ini adalah untuk menunjukkan tradisi Islam di Indonesia yang Rahmatan Lil Alamin kepada masyarakat Islam di seluruh dunia.Sementara itu, kunjungan para akademisi ke AS bertujuan untuk belajar mencapai standar kelas dunia dalam bidang riset dan pengajaran. Tak hanya di bidang teknis, namun juga para akademisi melihat bagaimana perguruan tinggi di AS menjaga kualitas praktik manajemen."Kami harap ini akan menjadi awal dari hubungan berkelanjutan dan terus meningkat, dalam kolaborasi kita di bidang toleransi dan Islam," katanya.Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Kamaruddin Amin mengatakan IIIU menjadi salah satu langkah untuk memperkenalkan tradisi pendidikan tinggi di Indonesia yang beradaptasi dengan sejumlah tradisi pendidikan tinggi di AS dan negara-negara Barat lainnya, serta Timur Tengah dan negara-negara Islam lain."Jadi visi utamanya ingin mempromosikan, ingin memperkenalkan Islam Indonesia yang moderat ke dunia internasional," katanya.Dia menuturkan, dengan IIIU, kerja sama ini ingin menjadikan Indonesia sebagai salah satu tempat pendidikan Islam terbesar di dunia.IIIU sendiri akan dibuka pada 2019 di Depok, Jawa Barat. Para pelajarnya nanti akan berasal dari luar dan dalam negeri. "Kami ingin 50 persen merupakan pelajar asing. Semoga saja terpenuhi," pungkasnya.(FJR)