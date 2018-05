Arti Kunjungan PM Tiongkok ke Indonesia

Jakarta: Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang melakukan kunjungan ke Indonesia. Kedatangan PM Li dimaksudkan untuk memperkuat kerja sama berbagai bidang dengan Indonesia.



Ketua Asosiasi Kamar Dagang Tiongkok Gong Bencai, menyebutkan kunjungan ini menandakan hubungan kerja sama yang erat antara Indonesia Tiongkok. Terutama hubungan di bidang perdagangan.



Li baru saja kembali menjabat sebagai Perdana Menteri Tiongkok, setelah terpilih kembali satu bulan dalam pertemuan Partai Komunis Tiongkok. Sementara kunjungan dari PM Li merupakan bentuk penguatan kerja sama 'One Belt One Road atau OBOR'.



"Indonesia adalah kota inisiasi dari 'One Belt One Road'. Menurut saya, kerja sama Pemerintah Tiongkok dan Indonesia akan memperkuat kerja sama strategis 'One Belt, One Road'. Termasuk mempromosikan pengembangan berbagai bidang antara kedua pihak, dan pengembangan infrastruktur, investasi, dan kapasitas produksi Indonesia," ujar Gong Bencai dalam program Metro Xinwen, 3 Mei 2018.



"Kunjungan PM Li ini akan mengkonsolidasikan kerja sama yang ada antara kedua belah pihak dalam rangka 'One Belt One Road' dan di sisi lain, akan memajukan kerja sama ekonomi dan perdagangan Indonesia-Tiongkok," jelasnya.



Gong Bencai menilai kujungan PM Li bisa memicu perkembangan investasi Tiongkok di Indonesia. Kadin Tiongkok sendiri didirikan pada 2005 dan saat ini memiliki lebih dari 250 perusahaan anggota, hampir lima kali lebih banyak dibandingkan 2005, termasuk perusahaan yang termasuk dalam daftar Fortune 500. Termasuk pula 100 perusahaan dan pemimpin industri di Tiongkok, dengan bidang usaha mencakup industri seperti energi, mineral, transportasi, keuangan, asuransi, informasi elektronik, mesin, kontrak rekayasa, bahan kimia dan perdagangan.



"Investasi dan pengembangan perusahaan yang didanai Tiongkok di Indonesia memiliki keuntungan dalam modal dan teknologi, yang telah memainkan peran penting dalam mendorong perkembangan pesat bidang ekonomi dan perdagangan Indonesia," imbuh Gong.



"Selama kunjungan Menlu Retno Marsudi dan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan ke Tiongkok pada Januari lalu, dalam pertemuan dengan para pemimpin nasional Tiongkok mereka menyebutkan topik 'Pembangunan Koridor Ekonomi Komprehensif dari Tiga Wilayah Utara'," pungkasnya.



"Saya percaya pada kunjungan PM Li ini, akan bernegosiasi lebih lanjut dengan pemerintah Indonesia mengenai topik ini. Pada saat yang sama, juga akan merencanakan kerja sama jangka panjang antara kedua negara dan mempromosikan kerja sama pragmatis dalam pembangunan infrastruktur, kapasitas produksi, perdagangan, investasi, keuangan, dan e-commerce," tutur Gong.



Bagi Gong, kunjungan ini akan memberikan peluang investasi yang lebih kooperatif untuk perusahaan-perusahaan yang didanai Tiongkok dalam pengembangan investasi di Indonesia.



Kemitraan Strategis



Pada tahun 2005, kemitraan strategis dibentuk antara Tiongkok dan Indonesia, sejak saat itu, kerja sama antara kedua negara dalam sektor ekonomi dan perdagangan telah dimulai. Pada 2013, setelah kedua belah pihak menjalin kemitraan strategis yang komprehensif, volume perdagangan bilateral dan investasi mulai tumbuh dengan pesat.



"Selama tujuh tahun berturut-turut, Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar Indonesia dan terus mempertahankan sumber investasi terbesar kedua di Indonesia. Tahun lalu, volume perdagangan bilateral antara Tiongkok dan Indonesia mencapai USD63,3 miliar dan investasi langsung Tiongkok di Indonesia mencapai USD3,4 miliar," jelas Gong.



"Ditambah lagi dengan jumlah wisatawan Tiongkok yang mengunjungi Indonesia melebihi 2 juta orang , dan Tiongkok telah menjadi sumber wisatawan asing terbesar di Indonesia selama dua tahun berturut-turut. Bali, telah menjadi salah satu tujuan utama bagi warga Tiongkok untuk bepergian ke luar negeri," pungkasnya.



Salah satu penanda laju kemitraan strategis antara kedua negara adalah, perkembangan perusahaan-perusahaan yang didanai Tiongkok telah menyaksikan momentum perkembangan kerja sama ekonomi dan perdagangan antara kedua negara, sekarang ada lebih dari 1.000 perusahaan yang telah berinvestasi di Indonesia. Di antara mereka, ada banyak raksasa industri yang telah menginvestasikan lebih dari USD5 miliar, seperti CNPC.



Pada saat yang sama, pemerintah Indonesia beberapa tahun ini juga telah melakukan upaya terus menerus untuk menarik investasi asing, menciptakan banyak kondisi yang menguntungkan bagi investor. Menurut laporan Business Insider, Indonesia menempati peringkat kedua di negara investasi terbaik dunia pada 2018. Misalnya, di bidang minyak dan gas, 186 undang-undang dan peraturan telah direvisi untuk terus meningkatkan efisiensi lembaga pemerintah dan menyederhanakan prosedur untuk investasi perusahaan.



"Namun di saat bersamaan juga masih ada beberapa masalah, seperti kesulitan izin kerja yang didanai asing, pembebasan lahan yang sulit, dan kesulitan dalam persetujuan proyek. Oleh karena itu, diharapkan kunjungan tingkat tinggi oleh kedua negara akan meningkatkan rasa saling percaya dan terus meningkatkan lingkungan investasi," menurutnya.



"Saya ingin mengatakan bahwa Tiongkok dan Indonesia adalah negara berkembang, juga negara tetangga yang terpisah lautan. Kedua negara memiliki kepentingan bersama yang luas dalam menjaga perdamaian regional dan mempromosikan pembangunan bersama. Ekonomi kedua negara saling melengkapi, potensi kerja sama ekonomi dan perdagangan juga sangat besar," tutup Gong.



Mitra di berbagai bidang



Presiden Joko Widodo menyambut baik kedatangan Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang ke Indonesia. Kedatangan Li dinilai menjadi angin segar buat hubungan kedua negara.



"Bagi Indonesia, Tiongkok adalah mitra strategis, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan bidang investasi," kata Jokowi dalam pembukaan pertemuan bilateral dengan PM Li di Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin, 7 Mei 2018.



Ia menyebut kunjungan Li ke Indonesia juga akan memperkokoh hubungan kedua negara, dan saling menguntungkan. Ia pun senang kehadiran Li yang pertama kali di Indonesia ini turut membawa delegasi bisnis yang cukup besar.

