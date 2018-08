Bersama Pompeo, Menlu RI Diskusikan Palestina di KTM ASEAN

Isu Palestina kembali diangkat oleh Indonesia ketika Amerika Serikat (AS) hadir di pertemuan tingkat menteri luar negeri ASEAN di Singapura, kemarin."Isu ini perlu mendapat perhatian yang cukup. Saya sampaikan ke Menlu Mike Pompeo bahwa isu Palestina ini harus betul-betul ditangani dengan baik," kata Menlu RI Retno Marsudi, dalam video yang diterima, Sabtu 4 Agustus 2018.Jika konflik ini terus berlanjut, ujar dia, dipastikan tidak adanya stabilitas, tidak hanya di Timur Tengah, tapi juga di seluruh dunia."Saya tegaskan lagi bahwa Two-State Solution adalah satu-satunya solusi tepat bagi konflik Palestina dan Israel," ungkapnya.Dalam kerangka ASEAN, Menlu Retno sempat membicarakan soal perdagangan dan investasi antara ASEAN dan AS yang semakin meningkat dari tahun ke tahun."Saya sampaikan beberapa data ke Menlu AS, soal perdagangan. 10 tahun terakhir ekspor Amerika ke ASEAN menunjukkan peningkatan yang cukup banyak," tukasnya."Saya juga mengatakan bahwa 10 negara ASEAN ini memiliki pertumbuhan masing-masing yang cukup pesat. Jadi ASEAN cukup potensial dalam hubungan dagang dan investasi yang menguntungkan kedua belah pihak," imbuhnya lagi.Saat ini, investasi AS adalah yang keempat terbesar di ASEAN. Meski demikian, investasi ASEAN di AS pun tak dibilang sedikit.(WIL)