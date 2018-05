Jet Siluman AS Tiba di Korsel untuk Latihan Gabungan

Sejumlah pesawat jet siluman F-22 asal Amerika Serikat telah tiba di Korea Selatan untuk melakukan latihan militer gabungan, Rabu 2 Mei 2018. Latihan gabungan tetap akan digelar meski ketegangan diplomatik dengan Korea Utara relatif menurun.Jet "Raptor" sebelumnya terbang ke Korsel pada Desember lalu, saat Seoul dan Washington menggelar latihan udara terbesar. Latihan digelar beberapa hari usai Korut menembakkan misil antar-benua atau ICBM.Korut biasanya geram atas pengiriman pesawat jet siluman AS ke Korsel. Pyongyang khawatir pesawat semacam itu dapat dilakukan untuk melancarkan serangan terukur ke beberapa fasilitas strategis.Seperti dikutip AFP, latihan gabungan bertajuk "Max Thunder" akan dimulai pada 11 Mei selama dua pekan. Latihan ini dilaporkan melibatkan sekitar 100 pesawat dari Korsel dan AS.Kementerian Pertahanan Korsel menyebut "Max Thunder" adalah latihan reguler antar kedua negara yang sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelum ada wacana pertemuan AS dengan Korut.Baca: Presiden Korsel: Trump Berhak Dapat Nobel Perdamaian Seoul meminta media untuk tidak membuat "laporan spekulatif" mengenai latihan gabungan ini.Permohonan dari Korsel muncul usai surat kabar Chosun Ilbo menuliskan laporan bahwa kedatangan 8 jet F-22 di kota Gwangju pada akhir pekan kemarin, bertujuan menambah tekanan terhadap Korut menjelang pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dengan Kim Jong-un.Desa Panmunjom di Zona Demiliterisasi dilaporkan sebagai tempat yang mungkin dijadikan lokasi pertemuan Trump dengan Kim. Trump menyebut ada dua atau tiga lokasi lain yang sedang dipertimbangkan.(WIL)