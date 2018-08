Sersan AS Tewas Terkena Ledakan di Afghanistan

Seorang prajurit operasi khusus Amerika Serikat tewas dalam ledakan bom di provinsi Helmand, Afghanistan, Senin 13 Agustus 2018.Menurut pernyataan resmi militer AS, seperti dikutip dari AFP, Sersan Reymund Rarogal Transfiguracion meninggal dunia pada Minggu 12 Agustus.Ia diketahui tewas terkena bom rakitan saat sedang melakukan operasi patroli rutin. Pria 36 tahun asal Hawaii itu bertugas di Batalyon 3, Grup Pasukan Khusus 1.Militer AS menyebut insiden tewasnya seorang sersan itu sedang diselidiki.Saat pasukan Afghanistan berperang melawan Taliban dan kelompok militan lainnya, militer AS membantu dalam kapasitas pelatihan dan hanya sesekali berada di garis depan pertempuran.Sementara itu, sedikitnya 100 personel keamanan Afghanistan tewas saat bertempur melawan Taliban di kota Ghazni."Sekitar 20 hingga 30 warga sipil juga tewas," kata Menteri Pertahanan Afghanistan Tariq Shah Bahrami.Bahrami menambahkan setidaknya 95 anggota militan Taliban tewas dalam serangan udara.(WIL)