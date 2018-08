Hiruk Pikuk Pengumuman Capres-Cawapres RI bagi Dubes AS

: Menanggapi euforia Indonesia menjelang Pemilihan Umum Presiden 2019, Amerika Serikat (AS) berharap pemilu tahun depan berjalan dengan baik, jujur dan adil."Kami percaya dengan demokrasi Indonesia. Kami berharap pemilu Indonesia tahun depan akan berjalan dengan adil dan baik," kata Duta Besar AS untuk Indonesia Joseph Donovan di Kedutaan Besar AS, Jakarta, Jumat 10 Agustus 2018.Dubes Donovan menambahkan, AS tentu sangat menghormati dengan kekuatan demokrasi Indonesia, praktik demokrasinya, dan pencapaian demokrasi Indonesia."Untuk siapa yang akan menjadi pemimpin Indonesia selanjutnya, pilihan itu ada di tangan masyarakat Indonesia sendiri," tegas Dubes Donovan.Jelang pemilu 2019, baru saja Presiden RI Joko Widodo kembali mencalonan dirinya sebagai capres bersama cawapres pilihannya, Ma’aruf Amin ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).Setelah Jokowi-Ma’aruf Amin, giliran Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres tandingan Jokowi-Ma’aruf Amin.https://video.medcom.id/breaking-news/nN95mPrN-jokowi-perbedaan-pilihan-politik-jangan-timbulkan-permusuhan(FJR)