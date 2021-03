Dituduh Invasi Taiwan, Tiongkok Sebut Laksamana AS Lakukan Provokasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Halaman Selanjutnya

Donald Trump merangkul hubungan yang…

Beijing: Tiongkok menuduh seorang komandan tertinggi Amerika Serikat (AS) berusaha untuk ‘meningkatkan’ ancaman invasi ke Taiwan untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan Washington. Negeri Tirai Bambu menyebutkan AS telah telah kecurangan militernya sendiri di Asia.Baca: Komandan AS Khawatir Tiongkok Invasi Taiwan pada 2027 Perwira tinggi militer AS di Asia-Pasifik, Laksamana Philip Davidson, pada hari Selasa mengatakan, Tiongkok dapat menyerang Taiwan dalam enam tahun ke depan. Ini dipicu karena Beijing mempercepat langkahnya untuk menggantikan kekuatan militer Amerika di Asia.Taiwan yang demokratis dan berpemerintah sendiri hidup di bawah ancaman terus-menerus dari invasi oleh Tiongkok. Selama ini Tiongkok memandang pulau itu sebagai bagian dari wilayah mereka dan telah berjanji untuk mengambil kembali Taiwan."Saya khawatir mereka Tiongkok mempercepat ambisi mereka untuk menggantikan Amerika Serikat dan peran kepemimpinan kami dalam tatanan internasional berbasis aturan pada tahun 2050," kata Davidson pada pernyataannya."Taiwan jelas merupakan salah satu ambisi mereka sebelum itu. Dan saya pikir ancaman itu nyata selama dekade ini, pada kenyataannya, dalam enam tahun ke depan," katanya kepada komite Senat AS.Taiwan memisahkan diri dari Tiongkok pada akhir perang saudara pada tahun 1949 dan berada di bawah ancaman invasi terus-menerus oleh daratan.Washington mengalihkan pengakuan diplomatik dari Taiwan ke Tiongkok pada 1979, tetapi tetap menjadi sekutu tidak resmi dan pendukung militer paling penting di pulau itu.Beijing dengan cepat menolak komentar laksamana itu. "Beberapa orang AS terus menggunakan masalah Taiwan untuk meningkatkan ancaman militer Tiongkok,” ucap Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian kepada wartawan di Beijing."Tetapi pada dasarnya ini adalah AS yang mencari dalih untuk meningkatkan pengeluaran militernya, memperluas pasukannya dan mencampuri urusan regional,” tegas Zhao, seperti dikutip AFP, Kamis 11 Maret 2021.