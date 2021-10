Kurang Data, WHO Belum Kasih Izin Penggunaan Darurat Covaxin

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO ) meminta data lebih lanjut dari Bharat Biotech India untuk mempertimbangkan permintaan perusahaan tersebut atas daftar penggunaan darurat vaksin covid-19 . WHO mengatakan, mereka tidak bisa mengambil jalan pintas dalam membuat keputusan.Bharat Biotech, yang mengembangkan Covaxin mulai berbagi data dengan WHO sejak awal Juli. Vaksin tersebut diberikan otorisasi penggunaan daruratnya di India pada Januari lalu, saat uji coba tahap terakhir belum selesai.Badan obat India menyebutkan, suntikan tersebut 78 persen manjur melawan covid-19.Dilansir dari Channel News Asia, Selasa, 19 Oktober 2021, tanpa persetujuan WHO, Covaxin dua dosis tidak mungkin diterima sebagai vaksin yang valid di seluruh dunia. Hal ini hanya akan memperumit rencana perjalanan bagi puluhan juta orang India yang telah mendapatkannya.Covaxin menyumbang 11 persen dari 985,5 juta total dosis yang diberikan di India."Kami sadar banyak orang menunjggu rekomendasi WHO agar Covaxin dimasukkan dalam Daftar Penggunaan Darurat #Covid19, tetapi kami tidak bisa mengambil jalan pintas," kata WHO di akun Twitter."Sebelum merekomendasikan produk untuk penggunaan darurat, kami harus mengevaluasinya secara menyeluruh dan memastikan vaksin aman dan efektif," lanjut mereka.WHO mengharapkan, satu informasi tambahan dari perusahaan hari ini. Mereka tidak merinci informasi yang diminta ke produsen vaksin tersebut.Kepala Ilmuwan WHO Soumya Swaminathan mengatakan kelompok penasihat teknisnya akan bertemu pada 26 Oktober untuk mempertimbangkan daftar Covaxin. Dia mengatakan tujuan WHO adalah untuk memiliki portofolio luas vaksin yang disetujui untuk penggunaan darurat dan untuk memperluas akses ke populasi di mana-mana.India adalah produsen vaksin terbesar di dunia, dengan kapasitas untuk membuat lebih dari 3 miliar dosis covid-19 per tahun, terutama AstraZeneca.