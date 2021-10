Biden Kucurkan USD102 Juta untuk Kemitraan dengan ASEAN

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan rencana bantuan sebesar USD102 juta untuk mengembangkan hubungan kerja sama dengan negara ASEAN. Analis menilai Indonesia berpotensi mengambil peran memimpin di kawasan ASEAN."Tahun ini, kami menghasilkan kemajuan yang signifikan untuk memperkuat kerja sama kita dengan mitra eksternal," kata Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah dalam program Metro Siang, Rabu, 27 Oktober 2021.Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan akan memberikan bantuan sebesar USD102 juta yang diperuntukkan membangun kerja sama. Serta USD42 untuk menangani covid-19."Perlu kami tegaskan, ASEAN itu esensial bagi arsitektur regional di wilayah Indo-Pasifik. AS berkomitmen terhadap sentralitas ASEAN," kata Biden.Biden mengatakan bahwa hal tersebut merupakan pasak penahan yang sekaligus menjaga ketahanan, kemakmuran, dan keamanan di wilayah bersama yaitu negara-negara ASEAN.“Ini adalah wilayah yang pada 2030 nanti akan jadi wilayah ekonomi terbesar dunia. Dimana 21 negara bagian di AS melakukan ekspor sebesar 1 miliar dolar ke 10 negara di Asia Tenggara,” kata US-ASEAN Business Council, Marc Mealu.AS menempatkan diri sebagai penjamin keamanan bagi ambisi militer Tiongkok, masih kerap kalah langkah ekonomi dengan pemerintahan di Beijing. Sehingga hal tersebut membuat AS harus meningkatkan kualitas kerja samanya."Dalam beberapa isu, baik itu perdagangan atau iklim, AS memainkan peran penting untuk memulai atau kadang mengakhiri kerjasama. Dan biasanya yang melanjutkan seperti Jepang,” kata Wilson Center, Prashanth Parameswaran.ASEAN merupakan bentuk mitra dagang terbesar Tiongkok, mereka tergabung dalam kemitraan ekonomi komprehensif regional atau perjanjian dagang terbesar di dunia.Selain itu AS sempat melarikan diri dari Comprehensive Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Indonesia menekankan bahwa pentingnya untuk membangun kerjasama dengan dua poros.“Inodnesia itu tidak ingin menjadi berpihak pada salah satu, kita berfikir bahwa kekuasaan Indonesia Pacific merupakan kondisi yang stabil,” kata Menko Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan. (