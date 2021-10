Korut Kecam Dukungan AS kepada Taiwan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

Pyongyang: Korea Utara ( Korut ) menuduh Amerika Serikat (AS) telah meningkatkan ketegangan dengan Tiongkok melalui langkah dukungan "sembrono" terhadap Taiwan. Korut menyebut meningkatnya kehadiran militer AS di kawasan dapat dianggap sebagai sebuah potensi ancaman.Dalam pernyataan di media nasional Korut, Wakil Menteri Luar Negeri Pak Myong-ho mengkritik AS yang telah mengirim kapal perang melewati Selat Taiwan. Ia juga mengecam AS yang menyediakan beragam persenjataan dan pelatihan militer kepada Taiwan.Kecaman dilayangkan Korut usai Presiden AS Joe Biden menyampaikan dukungannya kepada Taiwan. Biden bahkan mengaku siap angkat senjata jika Tiongkok sewaktu-waktu melancarkan serangan ke Taiwan.Beberapa presiden terdahulu AS belum pernah menyampaikan pernyataan spesifik seperti Biden. Biasanya, mereka hanya melayangkan pernyataan "dukungan," dan tidak secara spesifik menyinggung kekuatan militer."Intervensi isu terkait Taiwan, yang merupakan urusan dalam negeri Tiongkok, berpotensi menyentuh situasi di Semenanjung Korea," tutur Pak Myong-ho, dilansir dari The New Daily, Sabtu, 23 Oktober 2021.Tiongkok dan Taiwan berpisah dalam perang sipil di tahun 1949. Meski kedua pihak masih menjalin hubungan diplomatik formal, Tiongkok dan Taiwan bersitegang dari waktu ke waktu, dan belakangan ketegangan tersebut menyentuh level yang relatif tinggi.Bagi Tiongkok, Taiwan adalah provinsi terpisah yang sewaktu-waktu dapat disatukan kembali ke Negeri Tirai Bambu. Sementara Taiwan menganggap pulau mereka sebagai negara independen dan berdaulat, bukan bagian dari Tiongkok.Baca: Biden Tegas Bela Taiwan, Hadapi Kebijakan Ambigu AS