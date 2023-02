Kepala Intel Ukraina Bantah Anggapan Tiongkok Kirim Senjata ke Rusia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kyiv: Kepala intelijen militer Ukraina menepis klaim bahwa Tiongkok sedang mempertimbangkan memberikan senjata ke Rusia . Kepada media Amerika Serikat (AS), pihaknya mengatakan, tidak melihat tanda-tanda bantuan militer Tiongkok ke Negara Beruang Merah itu.Pejabat senior AS baru-baru ini mengatakan, mereka meyakini bahwa Tiongkok tengah mempertimbangkan penyediaan senjata mematikan ke Moskow. Sementara AS terus melakukan tekanan diplomatik untuk mencegah Tiongkok melakukannya.Namun, ketika ditanya tentang kemungkinan bantuan militer itu dalam wawancara panjang dengan Voice of America yang diterbitkan pada hari Senin, kepala intelijen militer Ukraina Kyrylo Budanov menolak klaim tersebut."Hingga saat ini, saya kira Tiongkok tidak akan menyetujui transfer senjata ke Rusia . Saya tidak melihat tanda-tanda bahwa hal-hal seperti itu sedang dibahas," katanya.Awal bulan ini, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyampaikan kekhawatiran Washington mengenai potensi pengiriman senjata dalam pertemuan yang menegangkan dengan rekannya dari Tiongkok.Direktur Badan Intelijen Pusat (CIA) mengatakan, dalam sebuah wawancara pada hari Minggu, bahwa dia yakin Beijing masih mempertimbangkan kemungkinan tersebut.Sementara itu, beberapa laporan media di Amerika mengutip pejabat AS yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan, Tiongkok sedang mempertimbangkan terkait pemberian drone dan amunisi tertentu ke Rusia."Saya adalah kepala intelijen dan dengan segala hormat, saya mengandalkan bukan pada pendapat individu, tetapi hanya pada fakta. Saya tidak melihat fakta seperti itu," jawab Budanov, ketika ditanya tentang penilaian AS.Budanov mengatakan, terlepas dari laporan pengiriman bantuan senjata ke Rusia yang belum dikonfirmasi dari Korea Utara, hampir satu-satunya negara yang memberikan dukungan penuh berupa senjata adalah Iran.