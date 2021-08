AS Tarik Staf Kedutaan dari Kabul

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Kabul: Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Kabul telah menangguhkan semua operasi dan menyuruh warga Amerika untuk berlindung. Peringatan dikeluarkan setelah menerima laporan tembakan di Bandara Internasional Kabul.AS pun berlomba untuk menerbangkan diplomat dan warganya keluar dari Afghanistan setelah Taliban menguasai sebagian besar negara itu dan memasuki ibu kota pada Minggu pagi."Situasi keamanan di Kabul berubah dengan cepat dan situasi di bandara memburuk dengan cepat," kata kedutaan dalam sebuah pernyataan, Kemenlu AS, seperti dikutip AFP, Senin, 16 Agustus 2021."Ada laporan tentang bandara yang terbakar dan kami menginstruksikan warga AS untuk berlindung di tempat aman," imbuh pernyataan itu.Penerbangan komersial dari dan keluar Bandara Kabul kemudian ditangguhkan setelah tembakan sporadis meletus di bandara, menurut dua pejabat senior militer AS yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas operasi yang sedang berlangsung.Sementara AS menerapkan akuasi berlanjut dengan penerbangan militer, tetapi penghentian lalu lintas komersial menutup salah satu rute terakhir yang tersedia bagi warga Afghanistan yang melarikan diri dari negara itu.(Baca: Presiden Melarikan Diri dari Afghanistan, Pemerintahan Kolaps Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menolak perbandingan dengan penarikan AS dari Vietnam, karena banyak yang menyaksikan dengan tidak percaya saat melihat helikopter mendarat di kompleks kedutaan untuk membawa diplomat ke pos terdepan baru di Bandara Internasional Kabul."Ini jelas bukan Saigon," katanya di 'This Week' ABC.Duta Besar Amerika termasuk di antara mereka yang dievakuasi, kata para pejabat yang tidak mau disebutkan namanya karena mereka tidak berwenang untuk membahas operasi militer yang sedang berlangsung. Dia meminta untuk kembali ke kedutaan, tetapi tidak jelas apakah dia akan diizinkan.Ketika pemberontak ditutup pada hari Minggu, Presiden Ashraf Ghani terbang ke luar negeri ke Tajikistan."Mantan Presiden Afghanistan meninggalkan Afghanistan, meninggalkan negara dalam situasi sulit ini," kata Abdullah Abdullah, kepala Dewan Rekonsiliasi Nasional Afghanistan."Dia harus diminta pertanggungjawaban," ujar Abdullah.Saat malam tiba, militan Taliban dikerahkan di Kabul, mengambil alih pos polisi yang ditinggalkan dan berjanji untuk menjaga hukum dan ketertiban selama masa transisi. Warga melaporkan penjarahan di beberapa bagian kota, termasuk di distrik diplomatik kelas atas dan pesan yang beredar di media sosial menyarankan orang untuk tetap di dalam dan mengunci gerbang mereka.(REN)