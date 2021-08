Afghanistan Makin Genting, 4 Negara Ini Evakuasi Warga dari Ancaman Taliban

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Taliban menguasai semakin banyak kota di Afghanistan dalam sepekan. Beberapa negara mulai mengevakuasi warga mereka dari wilayah tersebut.Informasi terbaru, Taliban telah menguasai kota Feruz Koh, di provinsi Ghor. Kota ini menjadi ibu kota provinsi ke-15 yang direbut Taliban dari pemerintah Afghanistan dalam sepekan."Taliban menguasai kota Feruz Koh di provinsi Ghor di Afghanistan barat tanpa pertempuran," kata para pejabat, dilansir dari Al Jazeera, Jumat, 13 Agustus 2021.Berikut adalah beberapa negara yang telah berencana untuk melakukan evakuasi dari Afghanistan dalam waktu dekat:Dilansir dari The Guardian, Markas Besar Departemen Pertahanan AS Pentagon mengumumkan akan mengirim tiga batalion dengan total sekitar 3.000 tentara dalam waktu dekat. Juru bicara Departemen Pertahanan AS, John Kirby, mengatakan bala bantuan akan membantu mengevakuasi warga negara AS dan Afghanistan yang bekerja dengan Amerika. Warga Afghanistan tersebut telah diberikan visa imigran khusus."Kami telah mengamati dengan sangat cermat situasi keamanan di lapangan – dan jauh lebih baik untuk berhati-hati tentang hal itu dan bertanggung jawab dan mengamati tren untuk membuat keputusan terbaik yang Anda bisa untuk keselamatan dan keamanan orang-orang kami daripada menunggu sampai selesai, (dan) terlambat," kata Kirby.Baca: Taliban Merajalela, KBRI Kabul Sebut 6 WNI di Afghanistan Sehat dan Aman Inggris akan mengirim 600 tentara. Menteri Pertahanan Inggris, Ben Wallace, mengatakan Inggris memindahkan kedutaannya dari pinggiran Zona Hijau yang aman ke lokasi yang berpotensi lebih aman lebih dekat ke pusat ibu kota. Sebanyak 200 diplomat dan tentara Inggris sedang dievakuasi, tetapi jumlah pastinya tidak diberikan.Media sosial Twitter milik Kedutaan Jerman di Kabul mengeluarkan imbauan pada Kamis, 12 Agustus 2021, yang mendesak semua warganya untuk meninggalkan negara itu secepat mungkin dengan penerbangan komersial."Kapasitas bantuan konsuler untuk warga negara Jerman sangat terbatas," cuit akun kedutaan.Dilansir dari CNBC, pasukan khusus Kanada akan dikerahkan ke Afghanistan untuk mengevakuasi para staf di kedutaan Kanada di Kabul sebelum ada penutupan. Seorang sumber yang mengetahui rencana itu mengatakan kepada The Associated Press.Pejabat itu, yang tidak berwenang untuk berbicara secara terbuka tentang masalah ini dan berbicara dengan syarat anonim, tidak mengatakan berapa banyak pasukan khusus yang akan dikirim.(MBM)