Ahli Epidemiologi Tiongkok Sebut AS Harus Diselidiki Mengenai Asal Covid-19

Shanghai: Ahli epidemiologi senior Tiongkok mengatakan, Amerika Serikat (AS) harus menjadi prioritas dalam fase penyelidikan berikutnya mengenai asal-usul covid-19 . Hal ini disampaikan usai sebuah penelitian menunjukkan penyakit tersebut bisa saja beredar di AS pada awal Desember 2019.Studi yang diterbitkan pekan ini oleh Institut Kesehatan Nasional AS (NIH) menunjukkan setidaknya tujuh orang dari lima negara bagian AS terinfeksi SARS-CoV-2, virus yang menyebabkan covid-19, beberapa pekan sebelum negara itu melaporkan kasus resmi pertama.Sebuah studi bersama oleh Tiongkok dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan virus itu kemungkinan besar berasal dari perdagangan satwa liar AS, dengan virus masuk ke manusia dari kelelawar melalui spesies perantara.Beijing juga telah mengungkapkan teori bahwa covid-19 masuk ke negara itu dari luar negeri melalui makanan beku yang terkontaminasi. Sementara itu, sejumlah pemimpin dan politisi asing menyerukan penyelidikan lebih lanjut mengenai kemungkinan bocornya dari laboratorium di Wuhan.Zeng Guang, kepala ahli epidemiologi di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tiongkok mengatakan, perhatian harus dialihkan ke AS, yang lambat untuk menguji orang pada tahap awal wabah, dan juga rumah dari banyak laboratorium biologi."Semua mata pelajaran terkait senjata biologis yang dimiliki negara harus diawasi," katanya dalam wawancara dengan Global Times.Channel News Asia, Kamis, 17 Juni 2021 melaporkan, juru bicara kementerian luar negeri Tiongkok, Zhao Lijian mengomentari studi tersebut. Ia mengatakan sekarang jelas wabah covid-19 memiliki banyak asal dan negara-negara lain harus bekerja sama dengan WHO.Asal usul pandemi telah menjadi sumber ketegangan politik antara Tiongkok dan Amerika Serikat, dengan banyak fokus baru-baru ini pada Institut Virologi Wuhan (WIV), yang terletak di Wuhan tempat wabah pertama kali diidentifikasi pada akhir 2019.Beijing dikritik karena kurangnya transparansi dalam mengungkapkan data tentang kasus awal serta virus yang dipelajari di WIV. Sebuah laporan oleh laboratorium nasional pemerintah AS menyimpulkan bahwa masuk akal bahwa virus itu bocor dari laboratorium Wuhan.Sebuah studi sebelumnya telah meningkatkan kemungkinan bahwa SARS-CoV-2 dapat beredar di Eropa pada awal September. Meski demikian, para ahli mengatakan bukan berarti virus itu tidak berasal dari Tiongkok, karena virus korona mirip SARS telah ditemukan di alam liar Negeri Tirai Bambu.(FJR)