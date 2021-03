Tiongkok Targetkan Vaksinasi 40 Persen Populasi pada Juni

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Beijing: Jajaran pakar kesehatan di Tiongkok mengatakan bahwa negara mereka memang relatif terlambat dalam hal vaksinasi Covid-19 dibanding beberapa negara lain. Namun mereka mengatakan Tiongkok menargetkan 40 persen dari total populasi sudah divaksinasi hingga Juni mendatang.Zhong Nanshan, pemimpin grup pakar terafiliasi Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok, mengatakan bahwa Negeri Tirai Bambu telah menyuntikkan 52,52 dosis vaksin Covid-19 per tanggal 28 Februari.Pernyataan disampaikan Zhong dalam sebuah forum daring bersama jajaran pakar medis Tiongkok dan Amerika Serikat yang digelar oleh Brookings Institution dan Tsinghua University.Dilansir dari The Globe and Mail pada Rabu, 3 Maret 2021, ini merupakan kali pertamanya otoritas kesehatan Tiongkok menyampaikan target vaksinasinya secara terbuka, sejak negara tersebut memulai program imunisasi massal Covid-19 pada pertengahan Desember 2020.Menurut Zhong, sejauh ini Tiongkok baru bisa menyuntikkan rata-rata 3,56 dosis vaksin Covid-19 per 100 orang. Negara tercepat saat ini adalah Israel dengan 94 dosis vaksin per 100 orang, diikuti Amerika Serikat dengan 22 dosis per 100 orang.Baca: Tiongkok Luncurkan Vaksin Covid-19 Satu Dosis, Bisa Suntik 500 Juta Orang Otoritas kesehatan Tiongkok mengatakan bahwa negaranya memiliki cukup vaksin untuk semua warga. Klaim ini disampaikan meski Tiongkok telah berkomitmen menyalurkan setengah miliar dosis vaksin Covid-19 ke berbagai negara."Laju vaksinasi saat ini relatif lamban karena pengendalian wabah berjalan baik di Tiongkok," tutur Zhang Wenhong, seorang pakar penyakit menular asal Shanghai yang turut bergabung dalam forum daring bersama Zhong Nanshan.Pengembang dari empat jenis vaksin di Tiongkok mengaku dapat memproduksi hingga 2,6 miliar dosis hingga akhir tahun ini. Meski begitu, memvaksinasi populasi masif Tiongkok yang bukanlah pekerjaan mudah.Zhang mengatakan meskipun Tiongkok dapat menyuntikkan 10 juta dosis vaksin per hari, dibutuhkan waktu hingga tujuh bulan untuk memvaksinasi 70 persen dari total populasi di negara tersebut."Permintaan akan melampaui pasokan untuk beberapa bulan ke depan, kecuali jika proses produksinya terus ditambah," tutur Tom Frieden, mantan direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC).(WIL)