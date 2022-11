Dituduh Pasok Senjata ke Rusia, Korea Utara: Kami Tak Punya Urusan Senjata

(FJR)

Pyongyang: Korea Utara (Korut) mengatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan transaksi senjata dengan Rusia. Mereka juga menegaskan tidak memiliki rencana untuk melakukannya.Bantahan dikeluarkan setelah Amerika Serikat (AS) mengatakan Korea Utara tampaknya memasok Rusia dengan peluru artileri untuk perangnya di Ukrain a.Juru bicara Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan pekan lalu bahwa Amerika Serikat memiliki informasi yang mengindikasikan Korea Utara secara diam-diam memasok sejumlah peluru artileri kepada Rusia.“Korea Utara berusaha untuk mengaburkan pengiriman dengan menyalurkannya melalui negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara dan bahwa Washington sedang memantau untuk melihat apakah pengiriman telah diterima,” sebut Kirby dalam tuduhannya.Seorang pejabat kementerian pertahanan Korea Utara menyebut tuduhan itu sebagai rumor dan mengatakan, “Pyongyang tidak pernah memiliki urusan senjata dengan Rusia dan tidak memiliki rencana untuk melakukannya di masa depan.""Kami menganggap langkah AS seperti itu sebagai bagian dari upaya permusuhannya untuk menodai citra DPRK di arena internasional dengan menerapkan 'resolusi sanksi' ilegal dari (Dewan Keamanan PBB) terhadap DPRK," kata pejabat itu dalam sebuah pernyataan diutarakan melalui kantor berita KCNA, seperti dikutip Global News, Selasa 8 November 2022Bantuan senjata apa pun akan menjadi tanda lebih lanjut untuk memperdalam hubungan antara Moskow dan Pyongyang karena isolasi Rusia atas perangnya di Ukraina telah berkembang.Korea Utara adalah satu-satunya negara yang mengakui kemerdekaan wilayah Ukraina yang memisahkan diri, dan telah menyatakan dukungan untuk pencaplokan Rusia atas bagian-bagian Ukraina.“Korea Utara jelas menggunakan perang Ukraina untuk mempererat hubungannya dengan Rusia,” kata Victor Cha, dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang berbasis di AS, dalam sebuah pernyataan.Komentar Kirby menyarankan Washington akan mengawasi pengiriman tetapi tidak akan mencegat mereka karena tidak percaya itu akan berdampak pada perang secara signifikan, katanya.Namun, Amerika Serikat memiliki kapasitas untuk melacak pengiriman, dan intersepsi bisa menjadi opsi mengingat Rusia memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB dan dapat memblokir tindakan apa pun di sana, tambah Cha.“Untuk menghindari pertengkaran militer, otoritas AS dapat berkoordinasi dengan negara-negara yang bersedia menahan kargo di bea cukai untuk mencegah mereka sampai ke medan perang,” pungkasnya.