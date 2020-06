Kedubes: Vaksin Tiongkok Akan Disediakan untuk Semua Negara

Konsuler Bidang Politik Kedubes Tiongkok, Qiu Xinli mengatakan, saat ini, covid-19 masih menyebar di seluruh dunia, secara serius mengancam kesehatan dan keselamatan rakyat di berbagai negara termasuk Tiongkok dan Indonesia. Wabah ini telah menimbulkan dampak besar bagi perkembangan ekonomi dan sosial berbagai negara.



“Dalam menghadapi situasi pandemi yang mengkhawatirkan ini, pemerintah Indonesia menjalankan langkah-langkah komprehensif,” ujar Qiu Xinli dalam konferensi pers virtual Kedubes Tiongkok, Selasa, 2 Juni 2020. Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

“Di satu sisi mengambil serangkaian tindakan pencegahan dan pengendalian termasuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) agar mencegah penyebaran virus. Di sisi lain mengeluarkan banyak kebijakan bantuan prorakyat dan stimulus ekonomi untuk menjaga kestabilan ekonomi sosial dan membantu para pelaku usaha dan masyarakat melewati masa sulit ini,” jelasnya.



Perkembangan vaksin



Vaksin saat ini menjadi solusi yang sangat ditunggu untuk mengatasi pandemi covid-19. Tiongkok pun juga terus mengembangkan vaksin ini.



Pada awal epidemi covid-19, Negeri Tirai Bambu telah menempatkan pengembangan vaksin sebagai salah satu tugas terutama, menetapkan lima rute teknis, menghabiskan banyak sumber daya materi dan tenaga kerja, memobilisasi kekuatan yang menguntungkan untuk mempromosikan penelitian dan pengembangan Vaksin. Saat ini, peserta sukarela telah diinokulasi untuk fase kedua uji klinis vaksin vektor adenovirus.



Menurut Qiu, pengembangan empat vaksin tidak aktif telah memasuki tahap uji klinis. Tiongkok akan terus mengikuti hukum dan peraturan terkait untuk mendorong penelitian dan pengembangan vaksin secara ilmiah, standar dan sesuai dengan persyaratan teknis.



“Vaksin covid-19 Tiongkok akan dijadikan barang publik global jika tersedia. Ini akan menjadi kontribusi Tiongkok untuk memastikan aksesibilitas dan keterjangkauan vaksin di negara-negara berkembang,” tegas Qiu.



Menguatkan WHO



Ada anggapan beberapa negara berupaya melemahkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Kedekatan Tiongkok dengan WHO di kala pandemi covid-19 menjadi pemicunya.



Bagi pihak Tiongkok, WHO adalah badan khusus PBB yang terdiri atas 194 negara berdaulat dan bertindak sebagai koordinator dengan peranan penting dalam urusan kesehatan umum internasional. Sejak merebaknya pandemi, WHO di bawah kepemimpinan Direktur Jenderal Tedros Adhanom Ghebreyesus telah memberikan kontribusi yang signifikan untuk kerjasama internasional dalam perang melawan pandemi.



“Saat ini komunitas Internasional masih berada dalam tahap kritis untuk memerangi pandemi. Mendukung WHO berarti mendukung kerja sama Internasional, dan mendukung penyelamatan nyawa manusia,” ujar Qiu.



“Hal terpenting yang dapat kita pelajari dari covid-19 adalah umat manusia adalah komunitas senasib sepenanggungan. Komunitas internasional seyogianya memperkuat kepercayaan, menanggapi pandemi dengan solidaritas dan kerja sama, baru dapat memenangi pertempuran manusia melawan penyakit menular ini,” ungkapnya.



Qiu menambahkan bahwa Tiongkok bersedia terus memegang visi pembangunan komunitas senasib sepenanggungan, bekerja sama dengan komunitas internasional untuk mendukung peranan kepemimpinan WHO dalam perang melawan pandemi. Termasuk pula meningkatkan dukungan politik dan pedanaan kepada WHO, serta mempromosikan persatuan dan kerja sama komunitas internasional untuk mengatasi pandemi.

