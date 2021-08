Tak Ada Ruang untuk Politik dalam Pandemi Covid-19

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kepala Ilmuwan Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO ) Dr Soumya Swaminathan menyerukan upaya ilmiah global berbasis bukti untuk memahami asal-usul pandemi covid-19 . Serta mencari langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah pandemi di masa depan.Swaminathan menyalahkan permainan politik yang berlangsung dalam persaingan kekuatan global di Tiongkok , negara tempat virus pertama kali terdeteksi di Wuhan "Saya pikir politik seharusnya tidak memiliki tempat dalam hal ini, karena sains menjadi lebih penting bagi kita semua, dimanapun kita tinggal," kata Swaminathan, dikutip dari Channel News Asia, Rabu, 25 Agustus 2021.Komentarnya muncul setelah pakar WHO Peter Ben Embarek mengatakan, para peneliti Tiongkok menekan timnya untuk tidak mengaitkan asal mula pandemi dengan laboratorium penelitian di Wuhan. Embarek merupakan ahli yang memimpin misi internasional ke Tiongkok pada Februari lalu.Swaminathan mengakui bahwa teori kebocoran laboratorium yang tidak disengaja harus diselidiki dengan cermat."Kita tahu bahwa kecelakaan terjadi di laboratorium. Mereka memang terjadi di masa lalu, tapi bisa saja terjadi lagi," imbuhnya.Namun, menurutnya WHO mengacu pada kebocoran laboratorium yang tidak disengaja selama proses normal mempelajari penyakit menular."Saya tidak berpikir ada bukti sama sekali dari teori konspirasi ini bahwa itu adalah virus yang dibuat khusus yang kemudian dilepaskan pada orang-orang," terangnya.Swaminathan kini berperan sebagai kepala ilmuwan WHO sejak 2019. Ia mengatakan, peran khusus diciptakan baginya untuk memperkuat pekerjaan ilmiah organisasi tersebut.Awal bulan ini, WHO mendesak Tiongkok membagikan data mentah dari kasus covid-19 pertama. Namun, Beijing menolaknya dengan mengatakan seruan untuk lebih banyak data dimotivasi oleh politik daripada sains."Kita perlu menghilangkan politik sepenuhnya dari ini dan membiarkan para ilmuwan melanjutkan pekerjaan mereka," terangnya."Kami membutuhkan datanya. Kami membutuhkan lebih banyak penelitian yang harus dilakukan," imbuh Swaminathan.Ia menambahkan, ilmuwan Tiongkok telah melakukan cukup banyak pekerjaan latar belakang tetapi perlu ada penelitian ekstensif untuk mengetahui apakah ada bukti virus korona baru yang beredar baik pada manusia atau hewan bahkan sebelum kasus pertama dilaporkan.Swaminathan juga menjelaskan mengapa penting untuk mengetahui apakah covid-19 ditularkan dari hewan liar ke manusia secara langsung atau melalui hewan perantara sebelum menginfeksi manusia.Misalnya, jika virus tersebut merupakan infeksi langsung dari kelelawar, maka orang yang berinteraksi dengan hewan tersebut selama bekerja harus melakukan tindakan pencegahan khusus.Tetapi jika virus ditularkan melalui hewan perantara yang melakukan kontak dekat dengan manusia, individu harus mengubah cara mereka menangani hewan-hewan ini, termasuk teknik bertani dan mengambil langkah-langkah keamanan seperti pemeriksaan rutin untuk flu burung atau flu babi.Pada 20 Agustus, WHO mengeluarkan panggilan terbuka bagi pelamar untuk bergabung dengan Kelompok Penasihat Ilmiah untuk Asal-usul Patogen Novel. Mereka mengatakan sedang mencari pemikir ilmiah terbesar untuk memberi nasihat tentang penyelidikan patogen ancaman tinggi baru yang melompat dari hewan ke manusia untuk membantu mencegah pandemi berikutnya.Swaminathan mengatakan WHO mendorong diskusi ilmiah terbuka tentang pandemi tetapi menemukan siapa yang bertanggung jawab mungkin bukan pertanyaan yang tepat untuk ditanyakan."Jika ini adalah fenomena alam, itu bisa terjadi di mana saja. Jika itu terjadi di berbagai belahan dunia di masa lalu, itu bisa terjadi besok dan di mana saja. Pandemi berikutnya bisa menimpa kita bahkan sebelum kita keluar dari yang satu ini," imbuh dia.Mengingat ancaman nyata dari patogen baru yang muncul, Swaminathan menekankan pentingnya pusat penyakit menular, terlepas dari risiko kebocoran laboratorium yang tidak disengaja. Dia menjelaskan bahwa situasinya bisa jauh lebih buruk tanpa laboratorium ini."Kamu akan buta. Anda akan terbang buta, Anda tidak akan tahu apa virusnya , dari mana asalnya, apa urutan genetiknya. Kami tidak akan bisa membuat vaksin dan obat-obatan. Jadi tidak, saya pikir jawabannya bukan mematikannya tetapi menjalankannya dengan aman dan bertanggungjawab," pungkasnya.(FJR)