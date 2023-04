Australia Jadi Negara Selanjutnya yang Larang TikTok di Perangkat Pemerintah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Canberra: Australia menjadi negara terbaru yang melarang aplikasi TikTok di perangkat elektronik pemerintah. Langkah ini mengikuti Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara sekutunya.Jaksa Agung Mark Dreyfus mengatakan, keputusan itu mengikuti saran dari badan intelijen negara dan akan diterapkan "sesegera mungkin."Negeri Kanguru adalah anggota terakhir dari aliansi keamanan rahasia Five Eyes yang melarang pemerintahnya menggunakan TikTok, seperti yang sudah dilakukan AS, Inggris, Kanada, dan Selandia Baru. Prancis, Belanda, dan Komisi Eropa juga telah melakukan langkah serupa.Baca juga: AS Bakal Hapus TikTok di Perangkat Pemerintah, Takut Mata-mata? TikTok merupakan aplikasi berbagi video pendek dan ringan dan popularitasnya meledak dalam beberapa tahun terakhir.Banyak departemen pemerintah awalnya ingin menggunakan TikTok sebagai cara untuk terhubung dengan demografi yang lebih muda, yang lebih sulit dijangkau melalui saluran media tradisional.Dreyfus mengatakan, Pemerintah Australia akan menyetujui beberapa pengecualian berdasarkan 'kasus per kasus' dengan 'mitigasi keamanan yang sesuai.'Pakar keamanan dunia maya telah memperingatkan, TikTok dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang kemudian dibagikan dengan Pemerintah Tiongkok. Namun, TikTok - yang dimiliki perusahaan teknologi China Bytedance - menyatakan tidak membagikan data dengan Beijing.Perusahaan juga membantah tuduhan bahwa mereka mengumpulkan lebih banyak data pengguna daripada perusahaan media sosial lainnya, dan bersikeras bahwa itu dijalankan secara independen oleh manajemennya sendiri.Juru bicara TikTok cabang Australia, Lee Hunter, mengatakan "tidak akan pernah" memberikan data kepada Pemerintah Tiongkok."Tidak ada yang bekerja lebih keras untuk memastikan hal ini tidak menjadi sebuah kemungkinan," katanya, dilansir dari The National, Selasa, 4 April 2023.Survei memperkirakan bahwa sebanyak tujuh juta warga Australia menggunakan TikTok, atau sekitar seperempat dari populasi.Dalam pemberitahuan keamanan yang menguraikan larangan tersebut, Kejaksaan Agung Australia mengatakan, TikTok menimbulkan risiko keamanan dan privasi yang signifikan yang berasal dari pengumpulan data pengguna secara ekstensif.Masalah keamanan didukung undang-undang Tiongkok 2017 yang mewajibkan perusahaan lokal untuk menyerahkan data pribadi kepada negara jika relevan dengan keamanan nasional.Beijing membantah reformasi ini menimbulkan ancaman bagi pengguna biasa."Tiongkok tidak pernah dan tidak akan meminta perusahaan atau individu untuk mengumpulkan atau menyediakan data yang berlokasi di negara asing, dengan cara yang melanggar hukum setempat," juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning.Sementara itu, awal tahun ini, Pemerintah Australia mengumumkan akan menghapus kamera CCTV buatan Tiongkok dari kantor politisi atas masalah keamanan.