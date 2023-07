Bermasalah Disiplin, Tentara AS Malah Membelot ke Korea Utara

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Melintas perbatasan

Penahanan

(FJR)

Seoul: Seorang tentara Amerika Serikat (AS) yang kabur ke Korea Utara (Korut) ternyata menghadapi tindakan disipliner. Kondisi ini menciptakan krisis baru bagi Washington dalam berurusan dengan nuklir.Menteri Pertahanan Lloyd Austin menyatakan keprihatinannya terhadap prajurit tersebut, yang menurut militer AS di Korea ikut dalam tur orientasi Area Keamanan Bersama antara Korea dan "dengan sengaja dan tanpa otorisasi melintasi Garis Demarkasi Militer ke Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK)".Angkatan Darat AS mengidentifikasi prajurit itu sebagai prajurit Travis T King, yang bergabung pada 2021."Ada banyak hal yang masih kami coba pelajari," kata Austin dalam jumpa pers, seperti dikutip Channel News Asia, Rabu 19 Juli 2023."Kami percaya bahwa dia berada dalam tahanan (Korea Utara) jadi kami memantau dan menyelidiki situasinya dengan cermat dan bekerja untuk memberi tahu kerabat terdekat tentara tersebut,” ungkapnya.Penyeberangan itu terjadi pada saat ketegangan tinggi di semenanjung Korea, dengan kedatangan kapal selam rudal balistik bersenjata nuklir AS di Korea Selatan untuk kunjungan langka dalam peringatan ke Korea Utara atas kegiatan militernya sendiri.Korea Utara (Korut) telah menguji rudal yang semakin kuat yang mampu membawa hulu ledak nuklir, termasuk rudal balistik antarbenua berbahan bakar padat baru yang diluncurkan minggu lalu. Mereka menembakkan rudal balistik lain ke laut dekat Jepang pada hari Selasa, kantor berita Korea Selatan Yonhap melaporkan, mengutip militer Korea Selatan.Kolonel Isaac Taylor, juru bicara US Forces Korea mengatakan, “militer bekerja dengan rekan KPA kami untuk menyelesaikan insiden ini, mengacu pada Tentara Rakyat Korea Utara”.Juru Bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan, para pejabat AS di Pentagon, Kementerian Luar Negeri dan PBB semuanya bekerja untuk "memastikan lebih banyak informasi dan menyelesaikan situasi ini"."Kami berada di tahap awal," ucap Jean-Pierre, seraya menambahkan bahwa perhatian utama adalah menentukan kesejahteraan prajurit tersebut.Misi Korea Utara untuk PBB di New York tidak segera menanggapi permintaan komentar.Tentara itu sedang dalam perjalanan sipil dengan sekelompok pengunjung ke desa gencatan senjata Panmunjom ketika dia melewati garis yang menandai perbatasan, kata pejabat AS. Area Keamanan Bersama di zona demiliterisasi telah memisahkan Korea sejak akhir Perang Korea 1950-53.Tetapi para pejabat AS bingung mengapa tentara itu melarikan diri ke Korea Utara dan menguraikan serangkaian peristiwa yang membingungkan pada hari Selasa.“King telah selesai menjalani hukuman di Korea Selatan untuk pelanggaran yang tidak ditentukan dan diangkut oleh militer AS ke bandara untuk kembali ke unit asalnya di Amerika Serikat,“ sebut keterangan dua pejabat.“Dia telah melewati keamanan sendirian ke gerbangnya dan kemudian, untuk alasan apa pun memutuskan untuk melarikan diri,” kata seorang pejabat.“Tur sipil dari zona demiliterisasi diiklankan di bandara dan King tampaknya telah memutuskan untuk bergabung,” tambah pejabat itu.Dua pejabat AS, yang berbicara tanpa menyebut nama mengatakan, prajurit itu akan menghadapi tindakan disipliner oleh militer AS. Tapi dia tidak ditahan pada saat dia memutuskan untuk melarikan diri.Seseorang yang mengatakan bahwa mereka adalah bagian dari grup tur yang sama dikutip oleh CBS News mengatakan bahwa mereka baru saja mengunjungi salah satu bangunan di lokasi ketika "orang ini mengeluarkan tawa yang keras, dan hanya berlari di antara beberapa bangunan".Tidak jelas berapa lama pihak berwenang Korea Utara akan menahan prajurit itu, tetapi para analis mengatakan, insiden itu bisa menjadi propaganda berharga bagi negara yang terisolasi itu.“Secara historis, Korea Utara menahan orang-orang ini selama berminggu-minggu, jika tidak berbulan-bulan, untuk tujuan propaganda (terutama jika ini adalah tentara AS) sebelum pengakuan dan permintaan maaf yang dipaksakan,” kata Victor Cha, mantan pejabat AS dan pakar Korea di Center for Strategic and International Studies (CSIS).“Terkadang juga diperlukan seorang pejabat atau mantan pejabat Amerika untuk pergi ke sana untuk mendapatkan pembebasan,” tambahnya. "Memiliki pejabat tinggi Gedung Putih di Seoul mungkin mempercepat ini, jika Korea Utara bersedia berbicara dengan mereka,” jelas Cha.Penahanan itu terjadi ketika delegasi tingkat tinggi AS yang dipimpin oleh koordinator Indo-Pasifik Gedung Putih Kurt Campbell berada di Seoul untuk bertemu dengan pejabat Korea Selatan mengenai program nuklir Korea Utara.Jenny Town, Direktur 38 North, sebuah proyek pemantauan Korea Utara yang berbasis di Washington mengatakan, penting bagi tentara itu untuk pergi ke Korea Utara secara sukarela."Ini bukan kasus penangkapan, tetapi apakah Korea Utara akan menerimanya sebagai pembelot. Orang Amerika terakhir yang mencoba membelot ke Korea Utara ditolak dan dikembalikan," merujuk pada Arturo Pierre Martinez, dari El Paso, Texas, yang memasuki Korea Utara pada tahun 2014 dan memberikan konferensi pers di sana mengecam kebijakan AS.Upaya pembelotan ke Korea Utara yang terisolasi dan otoriter sangat jarang terjadi, meskipun orang Amerika pernah melakukannya ditahan di sana di masa lalu.Kementerian Luar Negeri memberi tahu warga negara AS untuk tidak memasuki Korea Utara "karena risiko penangkapan dan penahanan jangka panjang yang berkelanjutan terhadap warga negara AS".