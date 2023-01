Seorang Pria Ditangkap Usai Kencingi Perempuan di Pesawat Air India

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New Delhi: Kepolisian India telah menangkap seorang pria yang diduga telah mengencingi penumpang perempuan di penerbangan maskapai Air India dari New York, Amerika Serikat (AS). Pria bernama Shankar Mishra itu telah dijemput oleh polisi di kota Bengaluru dan dibawa ke ibu kota India pada Sabtu kemarin, kata juru bicara Kepolisian New Delhi Suman Nalva.Nalva menolak menginformasikan apa saja yang telah dikatakan Mishra kepada penyelidik setelah dirinya ditangkap.Menurut laporan surat kabar The Times of India dan dikutip Al Jazeera, Minggu, 8 Januari 2023, Mishra mengaku mabuk dan tidak percaya dirinya telah melakukan hal yang dituduhkan kepadanya.Pengadilan New Delhi telah mengirim Mishra ke penjara selama 14 hari seiring berjalannya penyelidikan. Jika terbukti bersalah, Mishra terancam dijatuhi hukuman tiga tahun penjara.Sugata Bhattacharjee, penumpang lain dalam penerbangan itu, mengatakan kepada wartawan bahwa dia melihat Mishra mengonsumsi minuman keras secara berlebihan selama penerbangan. Mishra juga disebut kerap berbicara dengan tidak jelas, menanyakan pertanyaan yang sama tentang keluarganya beberapa kali.Rabu lalu, Air India mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah melarang kehadiran Mishra selama 30 hari sesuai dengan peraturan setelah insiden yang terjadi pada 26 November.Maskapai milik Tata Group itu mengatakan telah melaporkan masalah tersebut ke Direktorat Jenderal Penerbangan Sipil (DGCA), pengawas keselamatan udara India, untuk tindakan lebih lanjut.Ditjen Perhubungan Udara mengatakan pada Kamis kemarin bahwa mereka telah meminta perincian dari maskapai tentang insiden tersebut.Sabtu lali, Air India mengeluarkan pemberitahuan tertulis dan merumahkan satu pilot serta empat awak kabin karena insiden tersebut. Langkah Air India memicu kemarahan di media sosial, yang mengatakan bahwa larangan terbang bagi Mishra selama 30 hari tidak cukup.Menurut keterangan Air India, kru pesawat tidak segera memanggil polisi setelah mendarat di New Delhi karena meyakini kedua pihak berseteru telah menyelesaikan masalah mereka. Laporan media India mengatakan bahwa Air India baru bertindak setelah ditekan pihak keluarga penumpang perempuan untuk menghukum Mishra."Air India mengakui masalah ini dapat ditangani secara lebih baik, baik di udara maupun di darat, dan Air India juga berkomitmen untuk mengambil tindakan," kata CEO dan direktur pelaksana maskapai penerbangan tersebut, Campbell Wilson.Baca: Bawa Amunisi AK-47, Penumpang Pesawat Susi Air Ditangkap Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id