Kualitas Udara New Delhi Makin Memburuk, Kesehatan Warga Terancam

New Delhi: Kualitas udara New Delhi terus memburuk. Kabut tebal karena asap beracun menghantui ibu kota India tersebut karena penurunan suhu dan kecepatan angin, serta lonjakan pembakaran jerami di area pertanian.Kabut asap mengurangi visibilitas di New Delhi, dan Indeks Kualitas Udara (AQI) di sana mencapai 461 dari skala 500. Angka tersebut mengindikasikan risiko serius di bidang kesehatan terhadap individu sehat dan mereka yang memiliki komorbid.Konsentrasi partikel PM2.5 di New Delhi tercatat berada di angka rata-rata 329 mikrogram per meter kubik udara. Dalam standar India, kadar "aman" PM2.5 adalah 60 mikrogram per meter kubik udara.PM2.5 adalah partikel beracun berukuran sangat kecil yang dapat masuk ke paru-paru dan aliran darah, sehingga bisa menyebabkan gangguan pernapasan parah, termasuk kanker paru-paru."Ini merupakan mimpi buruk," kata Gufran Beig, direktur proyek pendiri kualitas udara dan pemantau cuaca SAFAR yang berada di bawah Kementerian Ilmu Bumi, dilansir dari Malay Mail, Jumat, 12 November 2021."Jumlah titik api berada di kisaran 3.000-5.000 dan tidak menurun," kata Beig, merujuk pada aktivitas pembakaran jerami oleh petani di sekitar New Delhi.Ia mengatakan kondisi parah saat ini dapat mereda pada Sabtu, tetapi kualitas udara akan tetap "sangat buruk" hingga 17 November. " Kualitas udara mungkin memburuk jika kebakaran pertanian berlanjut, karena model SAFAR memperkirakan kondisi angin yang tenang," lanjutnya.Upaya India untuk mengurangi pembakaran limbah tanaman, sumber utama polusi udara selama musim dingin, dengan menghabiskan miliaran rupee selama empat tahun terakhir tidak terlalu banyak membantu mencegah penurunan tajam kualitas udara.New Delhi, sering menduduki peringkat ibu kota paling tercemar di dunia, menghadapi udara yang sangat buruk di musim dingin tahun ini karena pembakaran jerami, emisi dari transportasi, pembangkit listrik tenaga batu bara di luar kota, dan emisi industri lainnya.Penduduk New Delhi mengalami kualitas udara terburuk tahun ini pada 5 November, satu hari setelah orang-orang yang bersuka ria membakar petasan selama festival Diwali. Kala itu, ketika tingkat AQI melonjak menjadi 463 pada skala 500.Baca: New Delhi Diselimuti Polusi Udara Beracun Usai Festival Diwali