Lebih Parah dari New Delhi, Polusi Udara di Mumbai Memburuk

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

New Delhi: Kabar mengenai polusi udara tahunan di tengah musim dingin di India biasanya hanya berkutat seputar kabut asal di New Delhi. Namun pekan kemarin, polusi udara di Mumbai, kota pusat jaringan finansial India, mencapai titik terburuk hingga menjadi pemberitaan utama.Dikutip dari laman The Straits Times, Minggu, 11 Desember 2022, Indeks Kualitas Udara (AQI) di Mumbai pekan kemarin melewati 300, ambang batas dari level "sangat buruk" dalam standar penghitungan India. Angka tersebut bertahan selama empat hari berturut-turut dari 5 hingga 8 Desember.Di beberapa hari, level polusi udara di Mumbai bahkan lebih buruk dari ibu kota New Delhi. AQI di Mumbai pada Jumat kemarin pukul 08.30 waktu setempat adalah 309, sementara New Delhi 249.Musim dingin tahun ini di Mumbai merupakan yang paling berpolusi dalam empat tahun terakhir. Dalam 30 hari terakhir, Mumbai belum pernah lagi mencapai level "baik" atau "memuaskan" terkait kualitas udara, menurut data dari Sistem Kualitas Udara dan Riset Prakiraan Cuaca India (Safar).Meski kondisi polusi udara mulai membaik pada Sabtu kemarin, sejumlah rumah sakit di Mumbai mencatat lonjakan pasien dengan masalah pernapasan sepanjang pekan lalu.Buruknya kualitas udara di Mumbai diasosiasikan dengan minimnya angin laut dengan kecepatan tiupan yang juga rendah. Hal ini menyebabkan banyak polutan tidak tersapu angin dari beberapa sumbernya, seperti kendaraan bermotor dan industri.Adanya sejumlah proyek infrastruktur dan tertahannya debu jalanan juga berkontribusi pada memburuknya polusi udara di Mumbai.Memiliki sekitar 18 juta warga, Mumbai menjadi lokasi berjalannya sejumlah proyek besar, termasuk perluasan sistem kereta MRT dan pembangunan jalan raya di area pesisir.Baca: Polusi Udara di New Delhi Masuk dalam Kategori ‘Berbahaya’, Fasilitas Ditutup Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id