Populer Internasional: Topan Yaas di India Hingga Warga Korsel Lepas Masker

1. Topan Yaas Memaksa India Berjuang di Tengah Tantangan Pandemi Covid-19

2. Wadubes RI di India Meninggal Dunia karena Covid-19

3. Warga Korsel Boleh Lepas Masker di Luar Ruangan Jika Sudah Divaksin

New Delhi: Topan Yaas menghantam India dan menewaskan dua orang. Topan ini juga menghancurkan puluhan rumah yang mengakibatkan 1,1 juta orang di Odisha dan Benggala Barat dievakuasi.Kabar ini menjadi berita terpopuler Internasional Medcom, diikuti dengan beberapa berita lainnya.Berita lain yang menarik perhatian adalah Wakil Dubes RI di India meninggal dunia karena covid-19. Selain juga mengenai warga Korea Selatan yang boleh lepas masker di luar ruangan jika sudah divaksin.Ingin mengetahui lengkap mengenai berita terpopuler Internasional Medcom, simak di sini:Topan Yaas menghantam India dan menewaskan dua orang. Topan ini juga menghancurkan puluhan rumah yang mengakibatkan 1,1 juta orang di Odisha dan Benggala Barat dievakuasi."Badai siklon ini sangat parah karena memiliki kecepatan angin 130-140 kilometer per jam yang berkecepatan hingga 155 kilometer per jam," kata Badan Meteorologi India, dilansir dari The Globe and Mail, Rabu, 26 Mei 2021."Proses pendaratan badai telah dimulai, berpusat hampir 50 kilometer tenggara Balasore di negara bagian Odisha," kata mereka.Bagaimana kondisi India dengan Topan Yaas yang melanda? Simak di sini. Wakil Duta Besar RI untuk India , Ferdy Nico Yohannes Piay meninggal dunia akibat terinfeksi virus korona ( covid-19 ). Meninggalnya pria yang akrab disapa Ferdy ini dikonfirmasi oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah."Kemlu kembali berduka, salah satu putra terbaik Kemlu, Bapak Ferdy Nico Yohannes Piay, Kuasa Usaha Add Interim (KUAI)/ DCM KBRI New Delhi telah berpulang karena covid-19," kata Faizasyah kepada Medcom.id, Rabu, 26 Mei 2021.KBRI New Delhi lewat akun Instagram-nya juga menyampaikan kabar duka ini.Seperti apa sosok dari Wadubes RI di India ini? Simak tautan ini Pemerintah Korea Selatan mengatakan, masker tidak perlu lagi digunakan di luar ruangan untuk mereka yang sudah di vaksinasi covid-19 . Kebijakan ini akan berlaku pada Juli mendatang untuk mereka yang sudah divaksinasi setidaknya satu dosis.Langkah ini diambil untuk mendorong penduduk usia lanjut agar mendapatkan vaksinasi. Hal ini upaya mencapai tujuan imunisasi setidaknya 70 persen dari 52 juta penduduk Korea Selatan pada September mendatang.Saat ini, baru 7,7 persen warga yang divaksin.Bagaimana kebijakan itu berlaku? Simak tautan ini (SUR)