Korut Label Latihan Militer Gabungan AS-Korsel sebagai ‘Rencana Pemusnahan’

Pyongyang: Media pemerintah Korea Utara (Korut) mengecam sekutu karena meningkatkan ketegangan nuklir dengan melakukan latihan militer bersama dan pengerahan aset strategis. Kritikan itu disampaikan oleh Agensi Berita Pusat Korea (KCNA) menjelang latihan tembakan terbesar Amerika Serikat (AS) bersama Korea Selatan yang akan dilaksanakan pada pekan depan.Melalui artikelnya, KCNA mengkritik "latihan pemusnahan" itu sebagai contoh terbaru dari latihan anti Republik Rakyat Demokratik Korea Utara (DPRK) yang digelar sekutu untuk melancarkan perang berkedok 'tindakan hukuman'."Apa itu 'latihan kebakaran?'" tanya artikel tersebut."'Latihan untuk memusnahkan' tenaga nuklir hanyalah omong kosong belaka, bukan?" tanya agensi itu kembali.KCNA juga menyoroti soal pengerahan aset strategi milik AS, termasuk bom nuklir B-52H, kapal induk Nimitz, dan kapal perusak angkatan laut kelas Aegis di Semenanjung Korea. Artikel itu menyampaikan bahwa pengerahan aset AS itu telah memperburuk situasi regional dalam beberapa bulan terakhir."Kami mengamati dengan cermat setiap gerakan militer dari pasukan musuh yang benar-benar menghancurkan dan membahayakan lingkungan keamanan Semenanjung Korea dan wilayah tersebut," kata agensi tersebut.Tak hanya itu KCNA juga kembali mencap Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol sebagai "pengkhianat"."Para penghasut perang boneka AS dan Korea Selatan pasti akan menghadapi tanggapan yang sesuai untuk raket perang nuklir gila mereka," ancam KCNA.Kritikan KCNA pun semakin tajam setelah Presiden AS Joe Biden dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol menandatangani Deklarasi Washington pada pertemuan puncak mereka bulan lalu. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa perlunya koordinasi nuklir bersama dan penyebaran reguler aset strategis AS di Semenanjung Korea dan sekitarnya.Di sisi lain, KCNA membenarkan upaya Korea Utara untuk melakukan pengembangan senjata sebagai langkah "pertahanan diri" untuk melawan "ancaman" AS dan Korea Selatan. Aset itu kemungkinan besar akan dihadirkan ketika kedua negara itu mulai menggelar "pelatihan penghancuran" skala besar pada Kamis depan.Latihan pemusnahan kekuatan api gabungan AS dan Korea Selatan diprediksi bakal menjadi latihan sekutu yang memiliki skala terbesar. Latihan itu dijadwalkan berlangsung selama tiga minggu untuk memperingati 70 tahun aliansi AS dan Republik Korea.