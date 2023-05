KASI: Inisiatif Negeri Drakor Perdalam Kerja Sama dengan ASEAN

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Seoul: Korea Selatan (Korsel) merupakan salah satu mitra wicara ASEAN yang cukup potensial. Seoul juga memiliki visi yang sama terkait situasi Indo -Pasifik, sama seperti ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) milik ASEAN Wakil Direktur Jenderal ASEAN dan Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Korsel Kim Dong Bae mengatakan Indo-Pacific Strategy yang bebas milik Korsel juga memiliki visi yang sama dengan AOIP.“Saya pikir tidak ada perbedaan dengan visi kita untuk Indo-Pasifik antara Korsel dan ASEAN. Kami sangat mendukung AOIP, kami berada di jalur dan tujuan yang sama, untuk Indo-Pasifik yang aman dan sejahtera,” kata Kim, di Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Selasa, 30 Mei 2023.Kepada 13 jurnalis terpilih program Indonesia Next Generation Journalist Network on Korea, yang merupakan program kerja sama Korea Foundation dan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Kim memperkenalkan Korea-ASEAN Solidarity Initiative (KASI). Badan ini bertujuan membangun kemitraan substantif dan strategis yang kuat antara ASEAN dan Korea Selatan.Mereka bahkan berencana untuk menambah dana kerja sama untuk ASEAN menjadi USD48 juta (setara Rp718 miliar) per tahun pada 2027, dalam kerangka KASI."Korea Selatan sangat mendukung Sentralitas ASEAN yang akan memimpin engagement kawasan itu sendiri," ungkap Kim.Ia mengungkapkan delapan poin penting KASI untuk melebarkan sayap kerja sama dengan ASEAN."Meningkatkan kerja sama ASEAN dan Korsel dan hubungan bilateral dengan negara anggota ASEAN, lalu meningkatkan kerja sama seperti AOIP dan empat area prioritasnya. Kemudian, melebarkan kerja sama keamanan antara Korea Selatan dan ASEAN," seru Kim.ASEAN dan Korea Selatan juga mempromosikan kerja sama pertahanan, lalu mempererat kerja sama ekonomi, bekerja sama dalam isu regional dan global, serta mempromosikan generasi muda dan meningkatkan dana kerja sama untuk ASEAN.Menurut Kim, ASEAN merupakan mitra penting bagi Korsel, yang didasari oleh pertumbuhan ASEAN yang cukup cepat."Dengan transformasi ASEAN menjadi single market, kawasan ini bisa menjadi hub manufaktur berikutnya dan menjadi pemain kunci di dunia," ucap Kim.ASEAN dan Korea Selatan juga sepakat untuk menjaga keamanan kawasan di tengah persaingan kekuatan besar yang terjadi saat ini.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id