Akhiri Misi Secara Simbolis, Jenderal AS Angkat Kaki dari Afghanistan

Kabul: Jenderal Amerika Serikat yang memimpin perang di Afghanistan, Austin Miller melepaskan komando pada Senin, 12 Juli 2021. Upacara pelepasan komando menjadi akhir simbolis dari konflik terpanjang AS di Afghanistan.Miller, komandan bintang empat terakhir AS yang bertugas di Afghanistan , mengundurkan diri jelang berakhirnya misi militer Negeri Paman Sam di negara tersebut pada 31 Agustus mendatang.Miller bersumpah untuk selalu mengenang tiap-tiap prajurit yang tewas dalam pertempuran di Afghanistan. Usai mengundurkan diri, ia berharap kelompok militan Taliban dapat segera menghentikan gelombang kekerasan."Apa yang saya katakan kepada Taliban adalah mereka juga bertanggung jawab. Aksi kekerasan bertentangan dengan keinginan rakyat Afghanistan. Ini harus dihentikan," tegasnya, dilansir dari AFP, Selasa, 13 Juli 2021.Jenderal Marinir Kenneth McKenzie yang mengawasi pasukan AS di berbagai tempat, termasuk Afghanistan, Irak, dan Suriah dari komando pusat di Florida, menyebutkan bahwa AS akan selalu membantu pasukan keamanan Afghanistan."Anda dapat mengandalkan dukungan kami di hari-hari yang berbahaya dan sulit di masa depan. Kami akan selalu bersama Anda," kata McKenzie yang turut terbang ke Kabul.McKenzie memperingatkan bahwa Taliban sedang mencari 'solusi militer' untuk mengakhiri perang antara mereka dan pemerintah Afghanistan. Sebelum 31 Agustus, lanjut dia, AS masih dapat tetap melancarkan serangan udara AS terhadap Taliban sebagai langkah mendukung pemerintah Presiden Ashraf Ghani.Tanggal 31 Agustus mendatang, AS akan resmi mengakhiri misi militernya di Afghanistan. Ini merupakan bagian dari komitmen AS terkait perjanjian damai dengan Taliban.Presiden AS Joe Biden meyakini bahwa pemerintah Afghanistan bisa menyelesaikan permasalahan mereka saat ini. Ia juga yakin jika rakyat dan pemerintah Afghanistan bersatu, maka konflik berkepanjangan di negara mereka dapat berakhir.Baca: Pentagon Tegaskan Posisi AS Tetap Kuat atas Isu Taliban (WIL)