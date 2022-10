AS Janjikan Sekutu Pertahanan Militer Penuh terhadap Ancaman Korut

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tokyo: Amerika Serikat (AS) akan menggunakan kapasitas penuh kemampuan militernya, "termasuk pertahanan nuklir dan rudal," untuk membela Jepang dan Korea Selatan dalam menghadapi ancaman Korea Utara. Pernyataan disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman dalam kunjungan ke Jepang pada Selasa, 25 Oktober 2022.Sherman mengatakan bahwa rentetan peluncuran rudal balistik dan artileri Korea Utara dalam beberapa pekan terakhir adalah tindakan provokatif. Korea Utara menyebut langkah mereka tersebut latihan terkait penggunaan senjata nuklir taktis."Aksi-aksi tersebut sangat tidak bertanggung jawab, berbahaya, dan menggoyang stabilitas," kata Sherman dalam pembicaraan dengan Wakil Menlu Pertama Korea Selatan Cho Hyungdong di Tokyo, Jepang. Kedua pejabat bertemu menjelang pertemuan tiga arah dengan mitra Jepang mereka pada Rabu besok.Ini akan menjadi pertemuan langsung kedua dari pejabat AS, Korsel dan Jepang sejak Presiden konservatif Korea Selatan Yoon Suk Yeol menjabat pada Mei lalu. Pertemuan ini menandakan adanya pemulihan hubungan antara Jepang dan Korea Selatan.Setahun lalu, wakil menteri Jepang dan Korea Selatan menolak berpartisipasi dalam konferensi pers bersama setelah pembicaraan tiga arah di Washington. Kala itu, Sherman terpaksa tampil sendirian di media.Sherman mengatakan bahwa Korea Utara perlu memahami bahwa komitmen AS terhadap keamanan Korea Selatan dan Jepang "sangatlah kuat.""Dan kami akan menggunakan berbagai kemampuan pertahanan AS untuk membela sekutu kami, termasuk kemampuan pertahanan nuklir, konvensional, dan rudal," ucap Sherman, dikutip dari The Globe and Mail.Cho, dalam pembicaraannya dengan Sherman, mengemukakan kekhawatiran bahwa kebijakan baru Korea Utara terkait senjata yang diadopsi September lalu meningkatkan kemungkinan penggunaan senjata nuklir di masa mendatang."Hal ini menciptakan ketegangan serius di Semenanjung Korea," kata Cho.Sebelumnya, Sherman telah bertemu Wakil Menlu Jepang Takeo Mori. Keduanya membicarakan mengenai penguatan hubungan Washington dan Tokyo, termasuk dalam upaya mendorong denuklirisasi di Semenanjung Korea dan tanggapan bersama terhadap tindakan Tiongkok yang semakin agresif di kawasan.Menteri Pertahanan Jepang Yasukazu Hamada baru-baru ini mengatakan bahwa Korea Utara diyakini telah berhasil membuat hulu ledak nuklir berukuran kecil dan juga meningkatkan kemampuan rudalnya secara signifikan. Hal ini dapat membuat rudal Korea Utara sulit dicegat sistem pertahanan.Sejumlah pejabat Jepang juga telah memperingatkan kemungkinan uji coba nuklir oleh Korea Utara dalam waktu dekat.Baca: Saling Tembak Peluru Korsel-Korut, Kenapa Lagi?