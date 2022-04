Populer Internasional: New Delhi Kembali Terapkan Wajib Masker hingga Evakuasi dari Mariupol

1. Kasus Harian Covid-19 Melonjak, New Delhi Kembali Terapkan Aturan Masker

2. Israel Kembali Lakukan Serangan ke Gaza Hari Ini

New Delhi: Ibu kota India, New Delhi, kembali memberlakukan aturan wajib memakai masker di ruang publik di tengah melonjaknya kasus harian covid-19. New Delhi juga meningkatkan kapasitas tes Covud-19 dalam mengantisipasi ancaman varian-varian baru, termasuk Omicron XE.Aturan terbaru dari New Delhi itu menjadi berita terpopuler Internasional Medcom yang diikuti dengan kabar mengenai Israel yang kembali melakukan serangan ke Gaza.Kemudian diikuti dengan isu mengenai Ukraina yang mengusulkan negosiasi evakuasi pasukan dan warga sipil dari Mariupol. Berikut selengkapnya mengenai berita terpopuler Internasional Medcom:Ibu kota India , New Delhi, kembali memberlakukan aturan wajib memakai masker di ruang publik di tengah melonjaknya kasus harian Covid-19. New Delhi juga meningkatkan kapasitas tes Covid-19 dalam mengantisipasi ancaman varian-varian baru, termasuk Omicron XE.Dikutip dari The Peninsula, Rabu, 20 April 2022, penerapan kembali aturan memakai masker di New Delhi dilakukan usai terdeteksinya varian Omicron XE di kota Mumbai.Sepanjang pekan ini, kasus harian Covid-19 di India melampaui 2 ribu, lebih dari dua kali lipat dibanding pekan sebelumnya. Lonjakan ini terjadi setelah India melonggarkan sebagian besar aturan Covid-19, termasuk yang meliputi aktivitas perkantoran, sekolah hingga tempat hiburan.Seberapa besar penambahan kasus covid-19 di New Delhi? Simak di sini Israel melakukan penyerangan ke Gaza sebanyak dua kali pada Kamis, 21 April 2022 pagi waktu setempat. Serangan ini sebagai tanggapan atas roket yang ditembakkan gerilyawan Palestina.