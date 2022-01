Tiongkok Minta AS Berhenti Memainkan 'Kartu Taiwan'

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Beijing: Tiongkok mendesak Lithuania untuk tidak menjadi bidak pasukan anti-Tiongkok dan meminta Amerika Serikat berhenti memainkan "kartu Taiwan," ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin pada Senin, 10 Januari.Pernyataan disampaikan Wang dalam konferensi pers harian saat dirinya ditanya seputar komentar terbaru Perwakilan Dagang AS, Katherine Tai, yang mengungkapkan kekhawatiran atas perilaku Negeri Tirai Bambu."Amerika Serikat mendistorsi langkah-langkah sah Tiongkok dalam melindungi kedaulatan nasional dan melabelinya sebagai sebuah 'pemaksaan,'" ujar Wang."Hal ini jelas-jelas memperlihatkan sepenuhnya kemunafikan dan penipuan AS," sambung dia, dikutip dari Xinhua, Selasa, 11 Januari 2022.Terkait "pemaksaan," Wang mengatakan bahwa AS pernah memaksa pemerintah militer Haiti untuk lengser di tahun 1994. Menurutnya, hal itu merupakan "contoh diplomasi pemaksaan" yang selama ini sering dilakukan Washington.Wang mengatakan "diplomasi pemaksaan" seperti juga dilakukan Pemerintah AS di bidang usaha dalam menghantam sejumlah perusahaan asing seperti Alstom, Toshiba, TSMC, Samung dan lainnya."Bisa juga dibilang ini adalah 'diplomasi pemerasan,'" tegas Wang.Mengenai Lithuania, Wang mengatakan bahwa negara tersebut telah melanggar komitmen politiknya yang telah diucapkan saat membentuk hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Menurutnya, AS telah mendorong Lithuania agar tidak mengakui prinsip "Satu Tiongkok.""Kami meminta Lithuania memperbaiki kesalahan mereka, dan tidak menjadi bidak catur untuk pasukan anti-Tiongkok. Kami juga memperingatkan AS bahwa memainkan 'kartu Taiwan' merupakan tindakan kontraproduktif," pungkas Wang.Selama ini, Tiongkok menganggap Taiwan sebagai provinsi terpisah yang akan bersatu lagi dengan Negeri Tirai Bambu suatu saat nanti. Namun otoritas Taiwan menganggap pulaunya sebagai negara independen yang bukan merupakan bagian dari "Satu Tiongkok."