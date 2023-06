Korsel Gelontorkan Rp85,3 Triliun Bangun Busan Jadi Tuan Rumah World Expo 2030

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Busan: Pemerintah Korea Selatan memiliki ambisi besar untuk jadi tuan rumah World Expo 2030. Biaya yang digelontorkan untuk membangun 'kota baru' di Busan itu tidak sedikit, mencapai USD5,72 miliar (setara dengan Rp85,3 triliun).Hwang hyun-ki selaku Overseas Expo Outreach Division dari Busan Metropolitan City mengatakan, angka tersebut diberikan pemerintah untuk menjadikan 'kota baru' Busan ini ramah lingkungan "Kegiatan ini (world expo) akan diadakan di pelabuhan lain, 20 kilometer dari tempat ini. Dan memindahkan (pelabuhan) ini ke tempat baru sebenarnya sudah menjadi rencana kami sebelum berencana ikut pameran," kata Hwang hyun-ki kepada 13 jurnalis yang terpilih dalam program Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea Batch 2 yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bersama Korea Foundation, di Busan.Menurutnya, pemindahan pelabuhan akan terus berlanjut, bahkan jika Korea Selatan tidak berencana ikut pameran."Kami telah merencanakan Expo ini sejak dua tahun yang lalu. Kami terus mempersiapkan dan menjalankan expo ini selama bertahun-tahun, jadi kami sangat yakin dapat berhasil dengan expo ini," sambungnya.Busan punya tujuan besar untuk menjadi tuan rumah World EXPO 2030 dengan tema utama “Transforming Our World, Navigating Toward a Better Future”.Di bawah tema utama ini, dipilih sub-tema untuk mengatasi tiga tantangan global yang meliputi, perubahan iklim, transformasi digital, ketimpangan antar negara.Setiap sub-tema ini berkorelasi dengan tiga pilar SDG PBB yaitu, manusia, planet, dan kemakmuran.Korea Selatan mengharapkan, upaya mereka dalam membangun kota baru Busan yang ramah lingkungan untuk World Expo 2030, mendapat dukungan dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Terlebih kedua negara memiliki status kemitraan strategis khusus.Koeea Selatan bersaing dengan Arab Saudi dan Italia dalam memperebutkan tuan rumah World Expo ini. Pemungutan suara untuk menjadi tuan rumah akan dilakukan tahun ini.Baca juga: Jadi Kandidat World Expo 2030, Korsel Persiapkan Busan Baru yang Ramah Lingkungan