Ketika Kota Penting Afghanistan Direbut Taliban, Perang Propaganda Tumbuh

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Kabul: Pertama, ibu kota provinsi terpencil di barat daya Afghanistan jatuh. Keesokan harinya sebuah kota di utara Afghanistan juga dikuasai Taliban Pada Minggu (8 Agustus), militan Taliban telah merebut tiga kota lagi, termasuk hadiah terbesar mereka, ibu kota provinsi utama Kunduz. Sementara itu, pemerintah pusat Afghanistan hanya menguasai sangat sedikit.Dalam tiga hari, setidaknya lima ibu kota provinsi telah direbut oleh Taliban , dalam serangan darat yang kejam yang telah menyebabkan banyak pejabat lokal meninggalkan pos mereka dan melarikan diri dari kota-kota yang mereka kelola.Baca: Serangan Besar, Taliban Rebut Kota Kunduz di Afghanistan Tetapi pemerintah negara itu, yang masih berusaha untuk mempromosikan kesan bahwa mereka berada di atas angin melawan Taliban, relatif diam tentang kerugian besar yang diderita di seluruh negeri.Alih-alih mengakui bahwa kota-kota telah jatuh, pemerintah hanya mengatakan bahwa pasukan keamanan Afghanistan yang berani bertempur di beberapa ibu kota di seluruh negeri, dan bahwa serangan udara telah mengakibatkan sejumlah pejuang Taliban tewas.“Pasukan keamanan dan pertahanan negara selalu siap untuk mempertahankan tanah ini,” Kementerian Pertahanan Afghanistan mentweet pada Minggu ketika Kunduz dikepung, seperti dikutip dari The New York Times, Senin 9 Agustus 2021."Dukungan dan cinta orang-orang untuk kekuatan ini meningkatkan motivasi dan upaya mereka,” ungkap pihak kementerian.Dengan kota-kota jatuh dan kampanye militer AS sebagian besar selesai, perang propaganda di Afghanistan telah menjadi sangat penting. Bagi Taliban, ini adalah upaya untuk mengomunikasikan ketukan genderang kemenangan, besar atau kecil, dan untuk menciptakan suasana yang tak terhindarkan tentang kembalinya mereka ke kekuasaan. Sementara untuk pemerintah, ini adalah upaya habis-habisan untuk mencegah kepanikan, meningkatkan semangat, dan meminimalkan kerugian.Dalam beberapa hari terakhir, Taliban telah membagikan video sorak-sorai orang banyak yang menyambut mereka ke provinsi (meskipun beberapa mengatakan orang Afghanistan melakukan ini hanya untuk menghindari dilukai oleh Taliban nanti). Di media sosial, juru bicara Taliban menyalahkan korban sipil dan kerusakan infrastruktur pada Pemerintah Afghanistan, bukan pada pengambilalihan agresif kelompok itu di sebagian besar negara.Postingan mereka menyerukan pasukan keamanan Afghanistan untuk menyerah, dengan janji bahwa mereka akan diperlakukan secara manusiawi, disertai dengan foto senjata yang disita dan pasukan keamanan yang menyerah. Yang hilang dari pesan Taliban adalah penyebutan rekonsiliasi dengan pemerintah.Strategi informasi pemerintah telah berusaha untuk menciptakan kesan yang berlawanan, dengan pernyataan yang sering kali dibesar-besarkan dan terkadang salah tentang kemenangan militer, distrik yang direbut kembali, dan pernyataan tentang korban Taliban.Pendekatan ini muncul musim panas ini sebagai stand-in untuk sesuatu yang jauh lebih konkret: rencana yang diumumkan secara publik untuk mengalahkan musuh yang tampaknya di ambang menghancurkan lembaga-lembaga pemerintah Afghanistan yang rapuh. Sebaliknya, para pemimpin Afghanistan menawarkan jaminan, bertemu secara teratur untuk foto kelompok yang elegan di istana presiden, menyampaikan citra stabilitas dan ketenangan dalam menghadapi kekerasan.Tapi berita di luar Kabul, ibu kota, telah menciptakan keterputusan, terutama karena laporan yang mengkhawatirkan menyaring dari pejabat provinsi pasukan keamanan Afghanistan - kelelahan, lapar dan kekurangan sumber daya - disusul oleh pemberontak, atau menyerah sama sekali.Di utara, kota utama Mazar-i-Sharif sekarang sebagian besar dikepung Taliban. Karena ibu kota tiga provinsi tetangga jatuh ke tangan Taliban pada Minggu. Di selatan, pusat ekonomi Kandahar telah dikepung selama sebulan, meskipun ada peningkatan serangan udara AS untuk memperlambat kemajuan pemberontak.Pada Minggu, para pemimpin senior pemerintah masih belum secara terbuka mengakui perebutan ibukota provinsi mana pun; sebaliknya, tweet dari Kementerian Pertahanan Afghanistan menggembar-gemborkan kematian ratusan pejuang Taliban, tetapi pemerintah telah menggelembungkan korban ini di masa lalu.“Rencana baru untuk memperlambat rangkaian kemenangan Taliban sekarang ada,” kata diplomat dan pejabat AS dan PBB, dan itu sesuai dengan rekomendasi lama AS bahwa Afghanistan mengkonsolidasikan pasukan mereka yang tersisa di sekitar jalan dan kota penting, serta jalan-jalan penting, penyeberangan perbatasan, secara efektif meninggalkan sebagian besar dari lusinan distrik yang telah direbut oleh Taliban.Presiden Ashraf Ghani menyinggung rencana ini dalam pidatonya di Parlemen pada 2 Agustus: "Tentara Afghanistan akan fokus pada tujuan strategis," katanya."Petugas polisi Afghanistan harus memberikan keamanan di kota-kota dan distrik-distrik strategis,” sebutnya saat itu.Namun Kementerian Pertahanan terus bersikeras bahwa pemerintah bermaksud untuk merebut kembali semua dari ratusan distrik yang direbut Taliban dalam waktu enam bulan."Strategi kami adalah meningkatkan jumlah serangan udara di Taleban," kata Fawad Aman, juru bicara Kementerian Pertahanan - meskipun dalam beberapa pekan terakhir ini adalah serangan udara AS yang memainkan peran utama dalam memperlambat Taleban."Pertama, kami akan merebut kembali distrik-distrik yang sangat penting. Kemudian kami akan mencoba merebut kembali semua distrik yang dikuasai Taliban,” imbuhnya.Dan meskipun ada pesan balasan dari pemerintah bahwa mereka membunuh militan Taliban dalam jumlah yang mencengangkan, setiap korban yang mereka timbulkan tampaknya memiliki efek terbatas pada kampanye militer kelompok tersebut. Sejak awal Mei, Taliban telah merebut sekitar 200 distrik, menempatkan mereka mengendalikan lebih dari setengah dari 400 lebih distrik di Afghanistan.Kadang-kadang, pemerintah mengklaim telah merebut kembali distrik-distrik yang tidak pernah benar-benar jatuh ke tangan Taliban - seperti Pashtun Kot di provinsi Faryab dan Ahmadabad di provinsi Paktia. Di lain waktu, pendapat pemerintah tampak jelas salah bagi orang-orang di kabupaten yang seharusnya direklamasi."Tidak ada operasi," kata Lutfullah Mashal, seorang sopir truk pengiriman di distrik Balkh di utara, yang diklaim pemerintah telah direbut kembali setelah disusul oleh Taliban pada Juni."Taleban bergerak bebas di sekitar distrik. Mereka memungut pajak dan mereka telah menerapkan semua aturan lama mereka,” pengamatan pengemudi itu yang dikonfirmasi oleh seorang pejabat di markas polisi provinsi yang tidak berwenang berbicara kepada media.Hingga kini, Pemerintah Afghanistan dianggap gagal mempertahankan wilayahnya. Taliban terus merebut kekuasaan, konsekuensinya diperkirakan bisa parah bagi warga.(FJR)