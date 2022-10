Eks Pilot Militer Bakal Diekstradisi ke AS Gegara Kerja di Tiongkok

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Sydney: Seorang mantan pilot militer Amerika Serikat (AS) sekaligus instruktur penerbangan yang bekerja di Tiongkok, telah ditangkap di Australia. Ia akan menghadapi ekstradisi ke Amerika Serikat, menurut dokumen pengadilan Australia dan catatan perusahaan.Polisi Federal Australia menangkap Daniel Edmund Duggan, 54, pada Jumat pekan lalu di kota pedesaan Orange di New South Wales, dan dia muncul di pengadilan di sana pada hari yang sama."Pengacaranya muncul melalui konferensi video, dan Duggan ditolak jaminan dan dibawa ke penjara Bathurst terdekat," kata dua sumber, dilansir dari Channel News Asia, Selasa, 25 Oktober 2022.Polisi federal Australia menindak Duggan atas permintaan Negeri Paman Sam yang menginginkan adanya proses ekstradisi formal. Duggan akan hadir di pengadilan berikutnya yang diadakan di Sydney pada ll November untuk mempertimbangkan permohonan jaminan apa pun."Seseorang telah ditangkap pada 21 Oktober 2022 berdasarkan permintaan dari AS," kata juru bicara Kejaksaan Agung Federal Australia dalam sebuah pernyataan tertulis."Karena masalah ini ada di pengadilan, saya tidak bisa berkomentar lebih lanjut," sambung jubir tersebut.Penangkapan terjadi di pekan yang sama ketika Inggris memperingatkan puluhan mantan pilot militernya untuk berhenti bekerja di Tiongkok. Peringatan dikaitkan atas alasan keamanan nasional di bawah undang-undang baru.Baca: Inggris Izinkan Ekstradisi Pendiri WikiLeaks Julian Assange ke AS Australia juga sedang menyelidiki laporan bahwa beberapa mantan pilot pesawat tempurnya telah didekati untuk bekerja di Tiongkok.Sebuah sumber penerbangan mengatakan bahwa FBI mencari Duggan atas pekerjaannya di Tiongkok. Duggan pindah ke Australia setelah satu dekade di militer AS dan memulai bisnis yang disebut Top Gun Tasmania. Ia mempekerjakan mantan pilot militer AS dan Inggris untuk menawarkan wisatawan skema wisata joy rides di jet tempur.Duggan juga menerbangkan pesawat bekas militer dalam pertunjukan udara Australia. Di situs web Top Gun Tasmania disebutkan bahwa Duggan menerbangkan jet lompat Harrier di Marinir AS dan merupakan instruktur tempur udara. Dia pindah ke Beijing pada 2014.Profil LinkedIn Duggan mengatakan dia telah bekerja di Qingdao, Tiongkok, sejak 2017 sebagai direktur pelaksana AVIBIZ Limited, yang digambarkan sebagai 'perusahaan konsultan penerbangan komprehensif dengan fokus pada Industri Penerbangan Tiongkok yang berkembang pesat dan dinamis.'Catatan perusahaan Hong Kong menunjukkan AVIBIZ Limited terdaftar di sana oleh pemegang paspor Australia Daniel Edmund Duggan pada 2017 dan dibubarkan pada 2020.Di bawah perjanjian ekstradisi Australia dengan AS, pemerintah AS akan memiliki waktu 60 hari untuk mengajukan permintaan ekstradisi.